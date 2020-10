vor 41 Minuten

Brief an Söder: Grenzgemeinden wollen Lockerungen für Übertritt

Bürgermeister aus der Deutsch-Österreichischen Grenzregion fordern schnelle Lockerungen beim Grenzübertritt. In einem Brief an Ministerpräsident Söder schildern sie die großen Probleme, die die coronabedingten Grenzschließungen mit sich bringen.