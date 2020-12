Brexit-Verhandlungen: Unsicherheit auch in der Oberpfalz

Michael Schindler hat wenig Verständnis für die langen ergebnislosen Verhandlungen zwischen den Briten und der Europäischen Union. "Wenn wir als Unternehmen so lange warten, würden wir zu keinen guten Ergebnissen kommen", sagt er. Schindlers Firma mit Sitz in Roding im Landkreis Cham stellt Fassadenelemente her, die in der boomenden "City of London" begehrt sind. Geschäftshochhäuser oder luxuriöse Wohngebäude werden regelmäßig mit Fassaden aus der Oberpfalz ausgestattet.

Brexit und Corona als Dämpfer für's Geschäft

In den vergangenen Jahren machte die Firma mit rund 300 Mitarbeitern etwa ein Viertel des Umsatzes in Großbritannien. Doch im Zusammenspiel mit der Corona-Pandemie hat das Geschäft der Firma schon jetzt durch den Brexit einen Dämpfer bekommen, sagt Schindler. Bisher könne sein Unternehmen die fehlenden Aufträge aus Großbritannien durch andere Bestellungen kompensieren. "Momentan noch", fügt der Unternehmer hinzu.

Staus und Zoll-Probleme erwartet

Wenn jetzt zum Jahresende der endgültige Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus dem Binnenmarkt ohne Handelsabkommen droht, könnte es gleich in mehreren Bereichen zu Schwierigkeiten kommen: Zum einen ist da der Transport. Die Elemente für die Fassaden werden in Roding gefertigt und per Lastwagen durch den Tunnel unter dem Ärmelkanal hindurch nach London geliefert. Verzögerungen durch Staus am Eurotunnel oder die zu erwartende Zollabfertigung würden die Aufträge teurer machen. Die Montage der Elemente wird außerdem von Mitarbeitern aus Deutschland vor Ort in London überwacht. Auch hier sind zusätzliche Komplikationen bei der Entsendung möglich.

Bislang gute Handelsbeziehungen mit Großbritannien

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Oberpfalz und Kelheim sieht durch einen harten Brexit ebenfalls Risiken auf die hiesige Wirtschaft zukommen. In ihrem Bereich pflegen mehr als 270 Unternehmen enge Geschäftsbeziehungen mit Großbritannien, so die IHK. 40 Unternehmen sind in Großbritannien mit Auslandsvertretungen und 30 mit eigenen Niederlassungen aktiv, teilt Dominique Mommers, Abteilungsleiterin International bei der IHK in Regensburg mit. "Ohne Handelsabkommen würden für den Warenverkehr mit Großbritannien Regeln wie mit einem Drittstaat außerhalb der EU gelten, darunter viel Zollbürokratie und auch Zölle, die im EU-Binnenmarkt generell abgeschafft sind", sagt Mommers.

Gemeinsame Standards in Gefahr

Dazu komme eine fehlende Rechtssicherheit für die Zukunft, zum Beispiel beim Steuerrecht oder dem Datenschutz. Auch auf gemeinsame Standards und Normen sei langfristig kein Verlass mehr. "Ohne Übergangsregelungen sind zum Teil langwierige Produktzulassungen nötig, um den britischen Markt zu beliefern. Zudem besteht im Fall niedriger Standards das Risiko, dass EU-Unternehmen mit Wettbewerbsnachteilen zu kämpfen haben", so Mommers.