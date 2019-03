Brexit: Ehepaar aus Lohr erhält doppelte Staatsbürgerschaft

Elaine und Richard Sims sind beide in England geboren, doch seit fast einem halben Jahrhundert liegt ihr Lebensmittelpunkt in Deutschland. Richard Sims bekam damals einen gut bezahlten Job in der hiesigen Glasindustrie. Wegen des Brexit hat das Pärchen nun auch deutsche Papiere beantragt – sie wollen die doppelte Staatsbürgerschaft. Denn wer weiß, ob das nach dem Brexit noch möglich ist. Heute haben die Zwei ihre deutschen Urkunden überreicht bekommen – morgen gibt es deutsche Pässe.

"Wir sind nicht Engländer, wir sind nicht Deutsche." Richard Sims

Richard Sims fühlt sich weder als Engländer noch als Deutscher. Er und seine Frau seinen keine Engländer, weil sie so weit weg seien und das Land sich fast 50 Jahre ohne sie weiterentwickelt habe. Auch Deutsche seien sie nicht, da ihnen die ersten 20 Jahre ihres Lebens in Deutschland fehlen, die allerdings sehr prägend seien, so Richard Sims. Er sieht sich und seine Frau als Europäer. Und das sei auch, dass was sie bleiben möchten. Vor allem geschichtlich sei Europa wichtig, so Elaine Sims. "Wir sind nahe daran, das zu verlieren", so Elaine weiter.

Brexit-Abstimmung in London

Das britische Unterhaus stimmt am Dienstag erneut über das Brexit-Abkommen ab. Die Debatte beginnt am frühen Nachmittag. Die Abstimmung selbst wird gegen 20.00 Uhr erwartet. Im Januar hatten die Unterhaus-Abgeordneten mit großer Mehrheit gegen das Austrittsabkommen gestimmt und Premierministerin Theresa May damit eine Niederlage beschert. Um eine erneute Abstimmungsniederlage nur zweieinhalb Wochen vor dem geplanten Brexit zu verhindern, war May am Montagabend nach Straßburg gereist und hatte sich von der EU in letzter Minute Zusicherungen zum Austrittsvertrag und zu einer politischen Erklärung zu den künftigen Beziehungen geben lassen.