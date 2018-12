Brexit: Ehemalige Labour-Abgeordnete für Nachverhandlungen

Eine neue Volksabstimmung oder gar einen Exit vom Brexit hält die gebürtige Niederbayerin Stuart eher für unwahrscheinlich. "Eine neue Abstimmung löst keine Probleme, da sich die Meinung im Volk im Prinzip nicht geändert hat", sagte Stuart auf BR-Anfrage (Regionalstudio Niederbayern-Oberpfalz).

Worst Case: Brexit ohne Vertrag

Die Abgeordneten müssten verantwortungsbewusster sein und sich für Nachverhandlungen einsetzen. "Am schlimmsten für alle Beteiligten ist ein Brexit am 29. März ohne Vertrag", ist Stuart überzeugt. Es sei ein großer Fehler gewesen, die Grenzfrage zwischen Nordirland und der Republik Irland nicht in einem separaten Vertrag verhandelt zu haben. Das sei zu Beginn der Austritts-Verhandlungen wohl auch so geplant gewesen, aber dann nicht mehr weiterverfolgt worden, so Stuart.

Als erste Deutsche im Unterhaus

Gisela Stuart, geborene Gschaider, stammt aus Velden (Lkr. Landshut) und zog 1974 nach Großbritannien. Nach ihrer Heirat wurde sie 1997 die erste gebürtige Deutsche im Unterhaus.