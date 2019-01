vor etwa einer Stunde

Brexit: Deutsche Weihnachtsmärkte auf der Insel in Gefahr

In genau elf Monaten ist Heiligabend. Joachim Löwenthal aus Bad Wörishofen blickt mit Sorge in Richtung Weihnachtszeit: Er veranstaltet Christkindlesmärkte in Großbritannien. Der Brexit könnte das Aus für "German Glühwein and Bratwurst" bedeuten.