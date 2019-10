Brexit-Debatte: Molkerei in Bissingen hofft auf Klarheit

100 Lastwagen voll mit Milch, Joghurt, Milchshakes oder Kaffeegetränken verlassen täglich die Molkerei Gropper in Bissingen. Einige davon fahren auch nach England. Das Großbritannien-Geschäft macht zwar weniger als zehn Prozent bei der Molkerei aus. Das Vereinigte Königreich gehört aber zu den Top-5-Exportländern des Unternehmens. Das Hin und Her um den Brexit sorgt da für Verunsicherung.

Brexit-Test: Molkerei verschickte Exporte wie für Drittland

Für einen Brexit Ende Oktober habe man alles vorbereitet und geplant, sagt Christian Oppitz, Geschäftsführer bei der Molkerei Gropper, doch jetzt wisse man nicht, was ab dem 31.10. notwendig sein werde. Kommt der Brexit, würde das wohl vor allem mehr Papierkram bedeuten. Wer nicht innerhalb der EU, sondern in ein Drittland exportiert, muss den Export bei den Behörden anmelden, der Amtsveterinär kontrolliert die Ware und der Lastwagen wird schließlich verplombt. Diesen Ablauf habe man bei Gropper zuletzt ganz konkret durchgespielt, erklärt Christian Oppitz: "Das ist wie eine Feuerwehrübung, wo kein Haus brennt, sie aber trotzdem löschen. So ähnlich haben wir das auch gemacht und haben die Ware tatsächlich auf die Reise geschickt ".

Gropper wünscht sich Klarheit beim Brexit

Für die verschiedenen Brexit-Szenarien – vom weichen Austritt mit Abkommen bis zum harten Brexit – liegen Pläne bereit. Wichtig wäre aus Sicht der Molkerei, dass endlich Klarheit herrscht, welche Variante zum Tragen kommt: "Meine Sorge ist eher, dass wir in den nächsten Wochen wieder keine Entscheidung kriegen und das Ganze wieder bis Jahresende vertagt wird und ich mich dann aber Frage: Was passiert am Jahresende?", sagt der Groppper-Geschäftsführer.

Längere Lkw-Transportzeiten durch Zollkontrollen

Die Logistik bei Gropper würde der Brexit aufwendiger machen. "Wir müssen definitiv im administrativen Bereich mehr Leute einstellen", erklärt Oppitz. Sollte es Zollkontrollen an der Grenze geben, kalkuliert man mehr Zeit ein. Statt bisher zwei, würde die Fahrt auf die Insel dann wohl drei Tage dauern. Große wirtschaftliche Einbußen erwartet die Molkerei aber vorerst nicht.