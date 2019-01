Brexit: Bayerische Grüne warnen vor Nationalismus

"Die Zeit läuft davon. Wenn man in Nationalismus zurückfällt, dann endet das im Chaos", das sagte die Fraktionschefin der Grünen im bayerischen Landtag im Interview mit der Bayern 2-radioWelt am Morgen. Ein harter Brexit würde auch der bayerischen Wirtschaft "massiv schaden". Die bevorstehende Europawahl bezeichnete die Grünen-Politikerin als richtungsweisend.

Mit Blick auf Europa

Vor der dreitätigen Klausur der bayerischen Grünen in Regensburg wirft Schulze der CSU vor, nicht hinter Europa zu stehen. So habe Ministerpräsident Söder vor ein paar Wochen noch vom Ende des geordneten Multilateralismus gesprochen. Außerdem habe die CSU enge Verbindungen zu "Orban, Salvini und Co." Schulze: "Die CSU hat eine bayerische Grenzpolizei eingerichtet und ist auch noch stolz darauf." Sie wiederholte ihre Forderung, Grenzpolizei und Grenzkontrollen abzuschaffen.