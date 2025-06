Brennpunkt Brenner: Wird die Luegbrücke zur Staufalle?

Um 14 Uhr soll Ankunft sein. "Aber riesige Baustelle", warnt Reisebusfahrer Marek seine Fahrgäste schon einmal vor. Marek meint die Luegbrücke am Brenner. Von München aus fährt der Busfahrer Urlauber über diese Route an den Gardasee. Das Ziel: Peschiera di Garda. Hinter Innsbruck beginnt der Brennerpass, das Wipptal hinauf. Fast ganz oben steht die Luegbrücke, das große Sorgenkind der Brennerstrecke. Etwa 15.000 Fahrzeuge rollen hier pro Tag drüber. Doch soweit ist Marek mit seinem Bus noch nicht.

"Hier bröckelt der Beton, der Stahl rostet"

Als die Brücke in den 60er-Jahren gebaut wurde, wussten die Planer nicht, dass das Streusalz die Stahlelemente im Beton stark angreifen würde. Wie baufällig sie inzwischen ist, zeigt ein Blick in die Brücke hinein. Thomas Gabl ist Bauingenieur und nimmt BR24 mit in das Innere der Luegbrücke. Hier bröckelt der Beton, der Stahl rostet. Das Urteil des Ingenieurs: vernichtend. "Korrosion, Querschnittschwächungen, Tragwerksschwächungen." Gabl kontrolliert regelmäßig, dass die alte Brücke trotz der Ermüdung all die Busse, Autos und LKW noch tragen kann.