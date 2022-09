Große Nachfrage: Brennholz ist das neue Klopapier

Werner Schnitzer schaut zu, wie der Holzschlepper sein Buchenholz ablädt: 18 Stämme, unterschiedlich dick, insgesamt fünf Festmeter. Der Familienvater aus Viereth im Landkreis Bamberg hatte Glück. Als er vor einer Woche beim Forstbetrieb der Stadt Bamberg anrief, war da gerade eine Sommerfällung für Buchenstammholz geplant – und Werner Schnitzer bekam die Kronen und Äste als Brennholz zugesagt. "Ich bin froh, dass ich noch was gekriegt habe, man weiß ja nie, wo das alles hinläuft, jetzt mit dem Krieg."

Holzkunden legen Vorräte an

Werner Schnitzer hat sich bereits einen Vorrat an ofenfertigen Scheiten im Garten angelegt: Rund 50 Ster Holz lagern bei ihm am Haus – ein Ster ist ein Kubikmeter Holz, sauber geschichtet. Auch die Buchenstämme wird Schnitzer selbst aufarbeiten und spalten – zwei Jahre müssen sie dann noch trocknen, bevor er sie verschüren kann.

Chance auf Brennholz mit eigener Ausrüstung

Der Brennholzmarkt ist leergefegt, auf den Internetseiten der Holzhändler ist das beliebte Buchenholz meist ausverkauft, eine Chance haben Kunden oftmals noch bei kommunalen Forstbetrieben wie dem der Stadt Bamberg. Hier kostet das Buchenholz "ab Waldstraße" vergleichsweise günstige 77 Euro – vor zwei Jahren waren es noch 59 Euro.

Auch die Bayerischen Staatsforsten bieten Holzstämme "ab Waldstraße an" – wer über eine Ausrüstung, Waldschlepper und einen Motorsägenschein verfügt, kann als "Selbstwerber" sein Holz in einem zugewiesenen Waldstück auch selbst schneiden. Der Preis richtet sich nach der Menge, die der Käufer am Forstweg aufschichtet.

Preisanstieg bei Brennholz um 40 bis 50 Prozent

Ofenfertiges Scheitholz dagegen gibt es nur beim Holzhändler und hier haben die Preise kräftig angezogen. Vor einem Jahr kostete der Schüttraummeter – ofenfertige Scheite auf einen Kubikmeter geschüttet – beim Brennholzhandel Dotterweich in Frensdorf bei Bamberg noch 85 Euro, heute sind es 120 Euro.

In Ballungsräumen wie München werden Preise von 150 bis 200 Euro aufgerufen. Max Dotterweich kauft sein Holz u.a. bei den Bayerischen Staatsforsten und die haben die Preise um rund 40 Prozent erhöht.

Fichte statt Buche

Max Dotterweich kann sich vor Nachfragen kaum retten, pro Tag bis zu 80 Anrufe, E-Mails und Internetanfragen. "Die Nachfrage ist zehnmal so hoch wie früher." Buche ist auch bei ihm ausverkauft, die meisten Kunden wollen Hartholz haben – dabei wäre genügend Fichtenschadholz da, aber das hat einen geringeren Brennwert und macht mehr Dreck.

Bei anhaltender Buchenknappheit rät Dotterweich den Käufern, auch Nadelholz in Betracht zu ziehen. "Mit Fichte und Kiefer muss man bisschen mehr schüren, aber es ist auch preisgünstiger!" Dotterweich bedient nun zunächst die Stammkunden, er hat eine Trocknungsanlage und kann auch frisches Holz in zwei Wochen ofenfertig trocknen.

Angst vor Holzdiebstahl

Förster und Holzhändler berichten in letzter Zeit immer wieder von Holzdiebstahl. Auch Max Dotterweich fürchtet sich davor, denn: Als Holzhändler bekommt er das Holz vom Forstbetrieb zugewiesen und muss es vorab bezahlen, erst dann darf er es von der Waldstraße abfahren.

Wenn das Wetter nicht passt oder er keinen Spediteur findet, liegt sein Holz dann wochenlang an der Waldstraße – ein Einfallstor für Diebe. Größere Forstbetriebe setzen bereits wie beim Wertholz Transponder ein, um gestohlenes Holz orten und den Dieb ausfindig machen zu können.