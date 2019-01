Brennerzulauf: Bürgerinitiativen machen mobil

Am kommenden Montag wird Verkehrsminister Andreas Scheuer nach Rosenheim kommen. Es wird möglicherweise kein angenehmer Besuch. Denn viele Bürgerinnen und Bürger sind unzufrieden. "Ich erwarte mir von unserem Bundesverkehrsminister, dass er ganz klar die Zahlen zugrunde legt und dann auch die richtige Entscheidung fällt", sagt Thomas Riedrich von der Bürgerinitiative Brennerdialog Rosenheimer Land. Für viele Bürger stellt sich die Frage, wie sinnvoll der Ausbau Brenner-Nordzulaufes ist.

Bürger zweifeln am Nutzen der neuen Trasse

Im vergangenen Herbst stellte die Bundestagsfraktion der Grünen eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung. Die Antwort war für viele ernüchternd: Bis 2030 werden die beiden bestehenden Trassen nur bis zu rund 70 Prozent ausgelastet sein: viel weniger Züge als erwartet. Doch auch unklar ist: Was passiert nach 2030? Und wie wirken sich politische Maßnahmen zur Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene, zum Beispiel eine höhere Maut, aus? Es sind wichtige Fragen, die bislang noch unbeantwortet sind.

Für die Trassengegner ist die bisherige Prognose aber ein Grund mehr für Protest. Viele fürchten, dass die Landschaft durch die neue Trasse verschandelt wird - ohne tatsächlichen Nutzen. "Wenn hier eine Hochgeschwindigkeitstrasse in acht, neun Metern Höhe verläuft, zusätzlich zu den Lärmschutzwänden, die möglicherweise kommen, dann ist das, glaube ich, nicht mehr lebenswert." Er bekommt unerwartete Unterstützung: Ausgerechnet die Grünen in Rosenheim äußern Kritik an der geplanten Bahntrasse.

Auch Grüne gegen die neuen Bahntrassen

"Auf den ersten Blick ist es tatsächlich komisch, dass Grüne sich gegen den Neubau von Gleisen stellen. Aber wenn man sich die Situation hier vor Ort mal anschaut, dass zwei neue Gleise gebaut werden sollen, ohne dass wirklich der Bedarf dafür vorherrscht, und dabei ein enormer Eingriff in unsere Landschaft durchgeführt wird, ist es dann doch recht eindeutig." Martin Knobel, Bündnis 90 / Die Grünen

Die Österreicher machen währenddessen weiter Druck. Vergangenen Samstag hingen am Grenzübergang Kiefersfelden knapp 200 LKW fest. Die Tiroler Landesregierung hat ein zusätzliches Fahrverbot an allen Samstagen bis weit in den März erlassen. Die Österreicher lassen keinen Zweifel daran, dass sie den Güterverkehr auf die Schiene zwingen wollen.

Viele Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Rosenheim fühlen sich von der Politik allein gelassen. "Wir vermissen bis heute, dass uns ein Bedarf nachgewiesen ist. Wir haben keine verlässliche Äußerung zu Kosten und Nutzen", sagt Gerd Hartlieb, der sich ebenfalls in einer der Bürgerinitiativen engagiert. Für den kommenden Montag zum Besuch von Verkehrsminister Scheuer bereiten er und andere Bürger eine Demonstration vor.