Brennernordzulauf: "Planungen nicht an Menschen vorbei umsetzen"

Die Deutsche Bahn hat am Montag in Sachen Brenner-Nordzulauf ihre reduzierte Trassenauswahl vorgestellt. Nun wird klarer, wo ungefähr eine neue Zugstrecke für den Eisenbahntransitverkehr gebaut werden könnte. Die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Inge Aures, fordert einen Ausbau der Zulaufstrecken zum Brennerbasistunnel. Auch im Zuge einer Mobilitätswende müssten die Straßen entlastet und der Zugverkehr aufgewertet werden, so Aures. Besonderen Wert legt Inge Aures auf eine enge Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort.

"Der Verkehrsminister darf seine Planungen nicht an den Menschen vorbei umsetzen." Inge Aures, verkehrspolitische Sprecherin SPD-Landtagsfraktion

Insbesondere die Bürgerinitiativen müssten in die Planungen einbezogen werden. Wichtig sei hierbei, bestmöglichen Lärmschutz zu berücksichtigen, so Aures.

Markus Büchler: "Scheuer fehlt der Mumm für klare Zusagen"

Die Landtags-Grünen haben von CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer ein klares Konzept für den Brenner-Nordzulauf gefordert.

"Die CSU-Verkehrsminister haben viele Jahre vertrödelt und Deutschland beim Zulauf zum Brenner-Basistunnel mit ihrem Zaudern und Zögern gewaltig ins Hintertreffen gebracht", sagt Markus Büchler, verkehrspolitischer Sprecher der Landtags-Grünen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer mangele es an "Mumm mit klaren Zusagen den Bürgerinnen und Bürgern entgegen zu kommen".

Die Landtags-Grünen verlangen insbesondere ein solides Gesamtkonzept für die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene, für maximalen Lärmschutz, für großzügige Untertunnelung und einen Quantensprung im Schienennahverkehr für die Region Rosenheim.