Brennernordzulauf: Bürgerinitiativen stellen Gutachten vor

Nachdem die Bahn ihre fünf möglichen Trassenverläufe durch das Inntal vorgestellt hat, haben in München Gegner der Neubautrasse das Gutachten "Bestandsstrecke als Brennernordzulauf" präsentiert.

Beauftragt haben sie hierzu das Münchner Verkehrsbüro Vieregg-Rössler. “Die Kapazitäten der Bestandsstrecke sind deutlich höher als bislang angenommen”, sagte der Geschäftsführer Martin Vieregg auf der Pressekonferenz im Ratskeller am Marienplatz.

Gutachten: Erweiterung der Bestandsstrecke ausreichend

So könne die bestehende Trasse die zukünftigen Anforderungen an den Brenner-Nordzulauf mit verbesserter Signaltechnik und partiellem Ausbau decken. Darunter würden etwa der Aus- und Umbau des Verkehrsknotens Rosenheim sowie kurze Neubauabschnitte in der Nähe des Bestandsgleises fallen, vor allem in Bereichen, in denen Kurven und Wohnbebauung einen Ausbau des Bestands erschweren - wie zum Beispiel in Raubling oder Kiefersfelden.

Hier müsste die Bestandsstrecke um ein drittes Gleis erweitert werden. Durch diese Maßnahmen lässt sich dem Gutachten zufolge genug Kapazität schaffen, um den Zugverkehr durch den Landkreis auch nach Inbetriebnahme des Brennerbasistunnels (zwischen Innsbruck und Südtirol) im Jahr 2028 zu bestreiten.

Verkehrsbüro: Fahrzeiten bei Ausbauvariante fast unverändert, wesentlich geringere Kosten

Auch die Fahrzeiten von Personenzügen nach Italien sollen sich laut Gutachten durch diese Ausbauvariante nicht wesentlich verlängern. Angeblich dauert die Zugfahrt nur “0,5 bis 1,5 Minuten länger als die vollständigen Neubau-Varianten”, so Vieregg weiter.

Die Kosten für einen solchen Ausbau der Bestandsstrecke hat das Beratungsbüro nicht ermittelt. Martin Vieregg sagte jedoch, er rechne grob mit etwa einem Drittel der Kosten im Vergleich zum vollständigen Neubau.

Gegner starten Online-Petition

18 Bürgerinitiativen aus dem Rosenheimer Land sowie der Bund Naturschutz Bayern hatten den Entwurf bei seinem Beratungsunternehmen bestellt, weil sie den Untersuchungsergebnissen von Bahn und Politik misstrauen.

Sie wollen sich nun mit einer Petition an den Deutschen Bundestag richten. Damit wollen sie erreichen, dass das Parlament nicht nur über Bau oder Nichtbau einer Neubautrasse entscheidet, sondern auch darüber, ob der Bestand gemäß dem aktuellen Gutachten ausgebaut wird. Noch ist die Petition nicht online. Die Bürgerinitiativen rechnen damit, dass dies in etwa zwei Wochen der Fall sein wird.

Gutachten widerspricht Aussagen von Andreas Scheuer

Das Vieregg-Rössler-Gutachten widerspricht den Ergebnissen, die Andreas Scheuer vergangene Woche in Rosenheim vorstellte. Ihnen zufolge eignet sich der Ausbau der Bestandsstrecke nicht als Alternative zur Neubaustrecke.

Auf längere Sicht, so Scheuer, könne nur eine Neubaustrecke den wachsenden Güterverkehr über die Alpen aufnehmen. Zudem habe Deutschland seinen internationalen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Sein Vorvorgänger Peter Ramsauer (ebenfalls CSU) hatte sich 2012 im Vertrag von Rosenheim dazu verpflichtet, die Zulaufstrecken zum Brenner Basistunnel "zeit- und bedarfsgerecht" auszubauen.

Die Deutsche Bahn hatte das Gutachten der Gegner als fehlerhaft und tendenziös bezeichnet. Die Bürgerinitiativen und der Bund Naturschutz halten ihrerseits daran fest, dass der tatsächliche Bedarf eines zusätzlichen dritten und vierten Gleises bisher nicht nachgewiesen sei.