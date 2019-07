Brennernordzulauf: Bürgerinitiativen stellen Alternativen vor

Bürgerinitiativen und Bund Naturschutz wollen keine Neubautrasse am Brennernordzulauf im bayerischen Inntal. Sie sind überzeugt, dass die Kapazität der bestehenden Strecke ausreicht, wenn diese ausgebaut und modernisiert wird. Dazu stellen sie am Vormittag in München die Ergebnisse einer neuen Studie vor.

Studie: Neubau-Strecke nicht notwendig

Laut Ankündigung von Bürgerinitiativen und Bund Naturschutz belegt die aktuelle Studie, dass der Ausbau der Bestandstraße möglich ist. Enthalten sind auch eigene Trassenvorschläge.

Erstellt wurde sie von Vieregg und Rössler. Das Planungsbüro wurde zum wiederholten Mal damit beauftragt, die mögliche Kapazität der Bestandsstrecke neutral und unabhängig zu ermitteln. Bereits in einem früheren Gutachten hatte das Münchner Büro betont, dass für eine Neubau-Strecke derzeit kein Bedarf bestehe.

Für Unverständnis bei den Gegnern sorgt auch, dass eine Neubautrasse für Geschwindigkeiten von bis zu 230 Kilometern pro Stunde vorgesehen ist, obwohl laut Bahn dort überwiegend langsame Züge fahren sollen. Während sich eine normale Bahntrasse noch relativ gut in die Landschaft einbetten lasse, könne ein Schienenbauwerk für solch hohe Geschwindigkeiten auf Landschaft und Natur nur wenig Rücksicht nehmen, beklagen die Gegner.

Deutsche Bahn: "Gutachten fehlerhaft und tendenziös"

Die Deutsche Bahn hatte das Gutachten der Gegner als fehlerhaft und tendenziös bezeichnet. Die Bürgerinitiativen und der Bund Naturschutz halten ihrerseits daran fest, dass der tatsächliche Bedarf eines zusätzlichen dritten und vierten Gleises bisher nicht nachgewiesen sei.

Petition an den Deutschen Bundestag

Die Gegner haben auch eine Petition an den Deutschen Bundestag gestartet, mit der sie für die Planung einer Bestandstraße werben möchten.

Von CSU-Chef Markus Söder gibt es keine uneingeschränkte Zustimmung zu den Plänen der Bahn. Er hatte im Landtagswahlkampf im Oktober betont, dass er sich eine Neubaustrecke nur untertunnelt oder unter dem Berg hindurch vorstellen könne.