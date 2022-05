Lkw-Transitstreit: Vertrauensleute sollen Situation entschärfen

In der angespannten Verkehrssituation am Brenner sollen "Vertrauensleute" helfen. Das teilt das bayerische Wirtschaftsministerium in einer Pressemitteilung mit. Die Experten sollen stichprobenartig Lkw-Blockabfertigungen und Fahrverbote beobachten, Umsetzung und Auswirkungen dokumentieren und Maßnahmen bewerten.

Erstmals trafen sich heute die Verkehrsexperten der IHK für München und Oberbayern, der Wirtschaftskammer Tirol und der Handelskammer Bozen an den Knotenpunkten Kufstein, Innsbruck und Brenner. Ihre Ergebnisse sollen später mit Behörden, Kammern und Branchenverbänden geteilt werden.

Ziel: Verkehr entzerren, Situation entschärfen

Laut bayerischem Wirtschaftsministerium geht die Initiative auf Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Tirols Wirtschaftslandesrat Anton Mattle zurück. "Die Vertrauensleute sind Experten, die das Vertrauen der Wirtschaft haben", so Aiwanger. "Sie werden genau hinschauen und über die Maßnahmen objektiv berichten." Man setze auf eine transparente Zusammenarbeit mit Tirol und Südtirol. Gemeinsam wolle man den Verkehr entzerren und die festgefahrene Situation entschärfen.

Aiwanger: Lange Staus sind Zumutung

Auch die Bundesregierung müsse endlich handeln, so Aiwanger. "Der Güterverkehr auf der Bahn muss preislich attraktiver werden, notfalls mit Zuschüssen, dann können wir die Straße entlasten." Über 20 Kilometer lange Lkw-Staus wie in diesen Tagen seien eine Zumutung. Wegen Feiertagen und Ferien gibt es seit 21. Mai viele Fahrverbote und Blockabfertigungen entlang der Strecke. Diese Beeinträchtigungen sollen bis 19. Juni andauern.

Nicht auf dem Rücken der Anwohner, Spediteure und Fahrer

Der Vizepräsident der IHK für München und Oberbayern, Georg Dettendorfer, bezeichnete die neue Zusammenarbeit mit den Vertrauensleuten als "guten Anfang". Es brauche dringend Lösungen, Kapazitäten bei der Bahnverladung müssten rasch ausgebaut werden. "Der Transit-Konflikt darf auf keinen Fall weiter mit Mega-Rückstaus auf der oberbayerischen Seite der Inntal Autobahn eskaliert und auf dem Rücken der Lkw-Fahrer, Spediteure und Anwohner ausgetragen werden."

Gesucht: Intelligentes Verkehrsleitsystem

Tirols Wirtschaftslandesrat Anton Mattle erklärte: "Wir haben nichts zu verbergen." Man werde gemeinsam mit der Asfinag Zahlen, Daten und Fakten zur Verfügung stellen. Kapazitätsgrenzen würden "zur Dosierung zwingen, um einen Verkehrskollaps zu verhindern". Kurzfristig brauche es ein gemeinsames intelligentes Verkehrsleitsystem, mittelfristig eine Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene.