BR24Live 12.30 Uhr: Brenner-Nordzulauf – Tag der Entscheidung

Für das Rosenheimer Land ist es ein spannender Tag. Der Brenner-Nordzulauf ist in der Region höchst umstritten. Nach Jahren der Planung wird die Deutsche Bahn nun bekanntgeben, welche der vier Zugtrassen im Detail ausgearbeitet und geplant wird.

Bundesverkehrsminister Scheuer informiert

Am Vormittag werden nach Auskunft der Bahn der Projektbeirat und die Mitglieder des Regionalforums informiert. Am Mittag findet ein virtuelles Pressegespräch mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer statt. Er stellt die Auswahltrasse gemeinsam mit dem DB-Konzernbevollmächtigten Klaus-Dieter Josel und dem Gesamtprojektleiter Matthias Neumaier vor. Am Nachmittag gibt es Informationenveranstaltungen für die einzelnen Gemeinden.

BR24Live überträgt um 12.30 Uhr die Pressekonferenz live, mit anschließendem Gespräch mit unserer Vor-Ort-Korrespondentin Dagmar Bohrer-Glas.

Trasse hat zahlreiche Gegner

Vier Trassenvarianten lagen zuletzt auf dem Tisch. Sie tangieren 16 Kommunen im Rosenheimer Land – von Kiefersfelden an der österreichischen Grenze bis Tuntenhausen im Norden der Region. Noch gibt es viele, die möglicherweise betroffen sind in den Gemeinden um Rosenheim. Darunter Menschen, die um ihr Wohnhaus und Landwirte, die um ihre Flächen fürchten. Zahlreiche Leute verfolgen die Entscheidung der Deutschen Bahn daher mit großer Aufmerksamkeit und Anspannung.

Bürgerinitiativen sehen keinen Bedarf

Die Gegner der geplanten Bahnstrecke sind der Meinung, es brauche keine neue Trasse, weil der Bedarf schlicht nicht bestehe. So formuliert es Sprecher Thomas Riedrich vom Verein Brennerdialog. Die Bürgerinitiativen fordern eine Modernisierung der schon bestehenden Bahnstrecke im Inntal. Die bevorzugte Trasse der Deutschen Bahn werde den Natur-, Kultur- und Wirtschaftsraum im Rosenheimer Land zerstören, denn es gebe keine raumverträgliche Lösung im engen und dicht besiedelten Inntal.