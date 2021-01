Brenner-Nordzulauf: Sind alle fünf Trassenvarianten geeignet?

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger stellt um 11 Uhr in Rosenheim die Ergebnisse des Raumordnungsverfahrens zum Brenner-Nordzulauf vor. Auch Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer, Oberbayerns Regierungspräsidentin Maria Els und der Bahn-Konzernbevollmächtigte Klaus-Dieter Josel nehmen an der Pressekonferenz im Kultur- und Kongresszentrum teil.

Fünf Trassenvarianten geprüft - alle raumverträglich?

Die spannende Frage ist: Hält die Regierung von Oberbayern alle fünf Trassenvorschläge der Deutschen Bahn für raumverträglich? Oder wird ein Trassenvorschlag oder ein Teilbereich aus der Planung entfernt - etwa aus Gründen des Trinkwasserschutzes, des Lärmschutzes oder weil die Trasse durch FFH-Gebiet führt.

Heute erfahren die Kommunen, ob ihre Argumente, die sie zum Teil mit ihren Anwälten erarbeitet haben, gehört wurden.

30.000 Stellungnahmen eingereicht

Der Brenner-Nordzulauf - er bewegt den Landkreis Rosenheim seit einigen Jahren enorm: 30.000 Stellungnahmen von Kommunen, Vereinen und Verbänden sowie von 18 Bürgerinitiativen und einzelnen Bürgern wurden bei der Regierung von Oberbayern eingereicht.

Die meisten davon dürften ablehnender Natur gewesen sein. Ablehnend äußerten sich zum Beispiel auch der Rosenheimer Kreistag sowie der Rosenheimer Stadtrat. Aus der Stadt Kolbermoor wurden zum Beispiel rund 6.500 Stellungnahmen eingereicht, aus dem Raum Tuntenhausen rund 4.000.

Braucht es eine neue Hochgeschwindigkeitsstrecke?

Über all dem Protest schwebt die Frage: Braucht es das wirklich? Die Bürgerinitiativen sehen keinen Bedarf für eine neue Zugstrecke vom Inntal bis nach München. Die vorhandenen Bahngleise seien längst nicht ausgelastet, so ihr Argument. Das thematisiert auch eine Petition an den Deutschen Bundestag, die 2019 eingereicht wurde und auf deren Behandlung die Bürgerinitiativen noch warten.

"Aiwanger fehlt Bürgernähe"

Im Vorfeld der heutigen Pressekonferenz äußerten Vertreter von Bürgerinitiativen ihren Unmut, da sie von dem Termin aus der Zeitung erfahren hätten. Das sei wiederum ein Beispiel dafür, dass die "sogenannte Bürgerbeteiligung" bei diesem Verfahren eine reine "Alibi-Veranstaltung" sei, so Thomas Riedrich vom Verein Brennerdialog. "Aiwanger fehlt Bürgernähe", heißt es aus dem Verein.

Entscheidung im Frühjahr

Wirklich spannend wird es im Frühjahr, wenn bekannt wird, welche Trasse es nun letztendlich werden soll. Die Regierung von Oberbayern hat die fünf Trassen hinsichtlich ihrer Raumverträglichkeit geprüft. Eine Priorisierung bzw. Gewichtung untereinander erfolgt nicht.

Die Deutsche Bahn wird mit dem Gutachten der Regierung weiter planen und im Frühjahr die endgültige Trasse des Brenner-Nordzulaufs präsentieren. Letztendlich entscheidet der Bundestag über den Neubau.