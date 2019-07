Brenner-Nordzulauf: Offener Brief an Söder

"Brenner-Nordzulauf: Bestand modernisieren statt Natur zerstören". Unter dieser Überschrift haben sich 17 Bürgerinitiativen mit einem offenen Brief an Ministerpräsident Markus Söder gewandt. Auch der Bundesverkehrswegeplan 2030 gebe beim Brenner-Nordzulauf die Devise "Erhalt vor Neubau" aus, heißt es in dem Brief. Gefordert wird außerdem eine transparente Prüfung des Bedarfs und des Nutzen-Kosten-Verhältnisses durch unabhängige Experten.

Brenner-Nordzulauf: Gespräche mit Söder und Reichhart

Weiter wird auf das Vieregg-und-Rössler-Gutachten verwiesen, dass die Bürgerinitiativen bei dem Münchner Verkehrsbüro in Auftrag gegeben haben. "Um die Möglichkeiten der bayerischen Politik auszuloten, wollen wir einen direkten Dialog mit Ihnen als bayerischem Landesvater", heißt es in dem Schreiben. Auch dem bayerischen Verkehrsminister Hans Reichhart wolle man die eigenen Positionen und die Studien vorstellen.

Die 17 Bürgerinitiativen zum Brenner-Nordzulauf haben rund 15.000 Mitglieder. Dazu gehören auch Gruppen aus Kirchseeon bei München und Langkampfen in Tirol.