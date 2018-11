Brenner-Nordzulauf: Mehr als 150 Vorschläge für Trassenverlauf

Die Vorschläge der Bürger reichen von einem Tunnel zwischen München und Kufstein bis hin zur Umfahrung einzelner Gemeinden. Das will zum Beispiel die Bürgerinitiative Großkarolinenfeld. Die lädt am Mittwochabend zu einem Informationsabend in der Gemeinde bei Rosenheim. Dabei wollen die Bürger über den Streckenverlauf und die Folgen für die Immobilienwerte diskutieren.

Vorschläge per Email oder persönlich einreichen

Noch bis Ende des Jahres nimmt die Bahn neue Vorschläge für die Trasse entgegen - auf der Website im Internet, per E-Mail oder persönlich im Informationsbüro in Rosenheim.