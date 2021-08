Brenner-Nordzulauf: Deutsche Bahn plant nächsten Abschnitt

Die Planungen für den Brenner-Nordzulauf gehen in einen neuen Abschnitt – und zwar von Ostermünchen bis Grafing Bahnhof. Auf einer Länge von zwölf Kilometern ist eine zweigleisige und elektrifizierte Neubaustrecke geplant, auf der künftig Güter- und Personenfernverkehr mit bis zu 230 Kilometern pro Stunde fahren soll. Die Deutsche Bahn will bis November Grobtrassen-Varianten erarbeiten. Wie Projektleiter Dieter Müller am Vormittag in einer Online-Pressekonferenz erklärte, ist das geologische Erkundungsprogramm in diesem Bereich abgeschlossen, die Bodenproben laufen.

Bürgermitwirkung an der Planung

Um Interessierte mit einzubinden, hat die Bahn eine Online-Anwendung entwickeln lassen. Nach Müllers Worten kann hier jeder selbst Trassenverläufe planen, zeichnen und der Deutschen Bahn zukommen lassen. Das Online-Tool bezeichnete der Projektleiter als sehr innovativ, Vergleichbares kenne er von anderen Projekten nicht.

Kommunen wollen Lärmschutz und geringen Flächenverbrauch

Der Dialog der Deutschen Bahn in der Region ist bereits angelaufen, erste Treffen mit Mandatsträgern haben schon stattgefunden. In den betroffenen Kommunen Grafing, Assling, Kirchseeon und Bruck regt sich allerdings Widerstand. Laut Grafings Bürgermeister Christian Bauer wurde eine gemeinsame Erklärung erarbeitet, die in allen Stadt- und Gemeinderäten besprochen werden soll. Gefordert wird laut Bauer Lärmschutz nach Neubaustandard, so geringer Flächenverbrauch wie nur möglich und die Prüfung einer Tunnellösung im Bereich Lorenzenberg/Grafing.

Grafings Bürgermeister will weniger Tempo in bewohnten Gebieten

Bauer äußerte die Befürchtung, dass im weiteren Verlauf Richtung München der S-Bahn-Verkehr unter dem Brenner-Nordzulauf leiden könnte. Da die vorgesehene Geschwindigkeit von 230 km/h den Kommunen als zu hoch in diesem dicht besiedelten Raum erscheint, wird außerdem eine geringere Geschwindigkeit auf dieser Strecke gefordert.