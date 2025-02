Brenner-Autobahn: Lueg-Brücke sorgt für Staus und Ärger

Es rumpelt schon ordentlich, wenn ein 40- Tonner über die 60 Jahre alte Brücke rattert. Die Lager des 1800 Meter langen Bauwerks seien am Ende, sagen die Statiker der österreichischen Infrastrukturgesellschaft ASFINAG, die auch für die Autobahnen zuständig ist – die Lueg-Brücke müsse dringend geschont werden. Deswegen ist in der Regel nur noch eine Spur pro Richtung befahrbar: ganz innen, direkt über den mächtigen Stahlbeton-Pfeilern.

Pannen und Unfälle am Nadelöhr - Staus auch in Deutschland

Nun ist die Lueg-Brücke aber nicht irgendein Bauwerk, sondern Teil einer der wichtigsten Transitrouten Europas über die Alpen: der Brenner-Autobahn. Sie spannt sich durch einen Teil des österreichischen Wipptals kurz vor dem Brennerpass - und ist jetzt ein Nadelöhr, in dem es in den vergangenen acht Wochen sechs LKW-Pannen gab, mit entsprechendem Stau auf der Brennerroute. Um einen "Verkehrsinfarkt" zu vermeiden, haben die Tiroler Behörden jedes Mal bei Kufstein eine so genannte Blockabfertigung veranlasst, bei der der Schwerverkehr nur dosiert durchgelassen wird. Das wiederum sorgte für lange Staus auf der bayerischen Inntal-Autobahn. Gegenüber dem BR-Studio Rosenheim kündigte ASFINAG-Geschäftsführer Stefan Siegele nun Entspannung an: "Wir werden ab April den Sommer über fast durchgängig zwei Spuren offenhalten, bis Ende September."

Ab Ostern zwei Spuren in jede Richtung

Dazu müsse aber der Verkehr gekreuzt werden: PKW nach rechts, LKW nach links. Bei den bisherigen Probeläufen habe das gut funktioniert, so Siegele. Er sieht wegen dieser Maßnahmen keine dramatischen Staulagen auf der Brenner-Autobahn: "Jeder, der will, soll bitte in den Urlaub fahren. Die Lueg-Brücke ist kein Grund, auf den Urlaub im Süden zu verzichten." Einen Kalender mit den geplanten Regelungen bietet die ASFINAG auf ihrer Webseite an.

Baubeginn für neue Brücke Ende März

Unter der Brücke stapeln sich derweil die Zementsäcke. Ein Bagger begradigt die letzten Meter einer Baustraße. Ende März soll es losgehen: Dann werden die neuen Pfeiler hochgezogen, talseitig neben dem alten Bauwerk. Wenn diese erste Brücke fertig ist, kann sie zweispurig den Verkehr in beide Richtungen aufnehmen. Danach wird die alte Brücke abgetragen und an ihrer Stelle die zweite neue Brücke für die Fahrbahn Richtung Süden errichtet.

Große Sorgen im Wipptal

Wie geht es den Menschen, die im Schatten der mächtigen Brückenbögen leben? In Gries am Brenner ist man nicht gut zu sprechen auf die ASFINAG. Bürgermeister Karl Mühlsteiger fürchtet Horrorszenarien für seine Gemeinde, mit einer "immensen Staub- und Lärmbelastung" und noch mehr Stautagen. "Unsere Bevölkerung wird noch öfter von der Außenwelt abgeschnitten sein," sagt Mühlsteiger, "und noch öfter ihrer Freiheit beraubt werden. Die Belastung wird extrem steigen."

Protestaktion mit Autobahn-Sperrung geplant

Eigentlich habe das Wipptal für einen Tunnel statt eine Brücke plädiert, erklärt der Bürgermeister. Das sei aber abgelehnt worden. Nun will er sich mit seinen Kollegen in den Dörfern entlang der Brenner-Autobahn für intensiven Lärmschutz stark machen. Er plant eine große Demonstration um Pfingsten herum: "Wahrscheinlich ein Samstag, an dem wir die Autobahn komplett sperren, in beiden Richtungen für mehrere Stunden." Man bekomme dabei Unterstützung auch aus Südtirol und Bayern. Das Wipptal wolle damit ein Zeichen setzen, sagt Mühlsteiger, dass man so mit der Bevölkerung nicht umgehen könne, wie es derzeit passiere.