Brennendes Auto in Domspatzen-Tiefgarage

In einer Tiefgarage der Regensburger Domspatzen am östlichen Altstadtrand hat am Sonntagabend ein Auto gebrannt. Die Polizei geht derzeit nicht von Brandstiftung, sondern von einem technischen Defekt an dem Fahrzeug aus.

Auto brannte im Motorenbereich

Gegen 17.30 Uhr war bei der Feuerwehr die Meldung über eine starke Rauchentwicklung aus der Tiefgarage mit etwa zwölf bis 14 Stellplätzen eingegangen. Das Auto habe im Motorbereich gebrannt, sagte Einsatzleiter Thomas Männer dem BR. Sechs Mann der Berufsfeuerwehr hätten den Brand mit einem Gemisch aus Wasser und Schaum gelöscht. Um den Rauch aus der Tiefgarage zu bekommen, seien drei Hochdrucklüfter nötig gewesen.

Keine Schüler im Gebäude

Im darüberliegenden Schulgebäude befanden sich wegen der Ferienzeit lediglich drei Domspatzen-Schwestern. Die Frauen blieben unverletzt. Insgesamt 70 Feuerwehrleute waren vor Ort und kontrollierten nach den Löscharbeiten die Schulräume auf Verrauchung. Weitere Untersuchungen übernimmt jetzt die Kriminalpolizei, so der Einsatzleiter der Feuerwehr.