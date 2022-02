Brennender Holzvorrat in Hösbach-Bahnhof sorgt für hohen Schaden

Eigentlich wirkt es wie ein guter Ort zum Lagern von Brennholz: Ein vom Wind geschützter Durchgang zwischen einem Wohnhaus und einer Garage. Doch genau diese Ster Brennholz in Hösbach-Bahnhof im Landkreis Aschaffenburg haben zu meterhohen Flammen geführt. Die Brandursache ist dabei noch völlig unklar. Laut Polizei gab es durch das Feuer keine Verletzten. Der Schaden am Wohngebäude war jedoch immens.

Flammen in den frühen Morgenstunden bemerkt

Kurz nach 3.00 Uhr war bei der Einsatzzentrale die Mitteilung über einen Brand in der Grünewaldstraße eingegangen. Als die Aschaffenburger Polizei am Einsatzort eintraf, schlugen bereits meterhohe Flammen an der Hausfassade empor. Zur Brandbekämpfung waren in der Folge mehr als 40 Feuerwehrkräfte aus Hösbach-Bahnhof, Winzenhohl, Wenighösbach und Hösbach im Einsatz.

Derzeit keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt nach ersten Schätzungen der Polizei bei rund 80.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die inzwischen die Kripo Aschaffenburg übernommen hat. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen aktuell nicht vor.