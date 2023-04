Brennender Haferflocken-Laster führt zu Vollsperrung der A93

Kreis Coburg: Lastwagen kracht gegen sanierte Kirchentreppe

In Hassenberg, einem Ortsteil der oberfränkischen Gemeinde Sonnefeld im Landkreis Coburg, hat am Freitagnachmittag ein Lkw einen Unfall verursacht. Das Fahrzeug war am Schlossberg in einer Rechtskurve zur Lindenallee gegen mehrere Warnbarken und die Treppe der dortigen Kirche gefahren, teilte die Polizei mit. Die Treppe war erst vor Kurzem erneuert worden. Der Gesamtschaden soll ersten Schätzungen zufolge mehrere tausend Euro betragen. Der 40 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb unverletzt und konnte seine Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen.