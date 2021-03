21.03.2021, 10:03 Uhr

Brennender Elektrorollstuhl in Seniorenheim

Wegen eines brennenden Rollstuhls sind in einem Weidener Seniorenheim am Samstag mehrere Bewohner in Sicherheit gebracht worden. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt. Drei Menschen kamen ins Krankenhaus.