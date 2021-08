01.08.2021, 13:36 Uhr

Brennende Ballenpressen: Großeinsatz im Landkreis Schweinfurt

Gleich zwei Ballenpressen sind im Landkreis Schweinfurt am Freitag in Brand geraten. In Grettstadt musste ein Großaufgebot der Feuerwehr anrücken, um das brennende Feld zu löschen. Etwas glimpflicher lief es im nahegelegenen Dingolshausen ab.