Breites Bündnis für neue Hofer SPD-Oberbürgermeisterin

Die neue Hofer SPD-Oberbürgermeisterin Eva Döhla kann mit einem breiten parteiübergreifenden Bündnis arbeiten. Denn SPD, CSU und Bündnis 90/Die Grünen haben sich jetzt auf eine konstruktive Zusammenarbeit für die nächsten sechs Jahre verständigt. Damit könnten neben der CSU auch die Grünen einen stellvertretenden Bürgermeister stellen – erstmals in Hof. Dies erklärten am Dienstag (05.05.20) SPD, CSU und Grüne in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Mehrheit für schwarz-rot-grünes Bündnis

Das neue schwarz-rot-grüne Bündnis hat mit 29 von insgesamt 40 Sitzen eine deutliche Mehrheit im Hofer Stadtrat – 14 von der CSU, zwölf von der SPD und fünf von Bündnis 90/Die Grünen. Gewählt wird in der konstituierenden Stadtrats-Sitzung am Freitag (08.08.2020).

Gemeinsamer Themen-Katalog

CSU, SPD und Grüne haben sich auf einen gemeinsamen Themen-Katalog für die künftige Stadtpolitik verständigt. So gehe es zum Beispiel um die Entwicklung eines attraktiveren ÖPNV, den Ausbau des Radweg-Netzes oder die Schaffung von Wohnraum.

Gehen die Freien Aktiven Bürger leer aus?

Die Freien Aktiven Bürger (FAB), die wie in den vergangenen Amtsperioden auch jetzt nach der Wahl am 15. März Anspruch auf einen Stellvertreter-Posten erhoben haben, würden demnach leer ausgehen. Die FAB hatte bei der Stichwahl die SPD-Herausforderin Eva Döhla gegen den CSU-Amtsinhaber Harald Fichtner unterstützt. Die neue Fraktion von FAB und Freien Wählern hat vier statt bisher acht Vertreter im Hofer Stadtrat. Ein bisheriges FAB-Mitglied hat kurz nach der Wahl den Austritt erklärt und will sich künftig parteifrei im Stadtrat einbringen. Außerdem gibt es im neuen Hofer Stadtrat zwei Räte der AfD, sowie jeweils einen Stadtrat von Linke, Franken, Piraten und FDP.