05.02.2019, 12:37 Uhr

Breitere Stromtrasse: In der Oberpfalz regt sich Widerstand

Die mögliche Verbreiterung der umstrittenen Gleichstromtrasse Südostlink sorgt für Unruhe in der Bevölkerung in Ostbayern: Netzbetreiber Tennet will die Leistungsfähigkeit der Leitung ausbauen - mit Leerrohren. Es formiert sich neuer Widerstand.