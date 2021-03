Breitensport und Inzidenzen - eine echte Herausforderung

Seit einer Woche wird auf dem riesigen Gelände des Sportparks Ebensee wieder trainiert. Leichtathletikbahnen, Tennis- und Fußballplätze, ein Outdoor-Fitnessstudio und eine Schlittschuhbahn zählen zu den Angeboten des Post SV, dem größten Breitensportverein Bayers. Am wichtigsten waren dem Verein dabei die Kindersportgruppen, die nun im Freien und mit Abstand wieder starten konnten.

Kinder endlich wieder in Bewegung

Nach monatelanger Pause war die Kindersportschule eines der ersten Angebote, die vergangene Woche wieder gestartet sind. Sehr zur Freude der Eltern:

"Die Kinder werden innen wirklich verrückt, weil es nicht genug zu tun gibt und sie haben sehr viel Energie, vor allem unsere Jungs. Also das ist super, wenn die sich wieder bewegen können, vor allem an der frischen Luft." Jana Baecker, Mutter von drei Kindern

Sechs und vier Jahre sind ihre Söhne Noah und Finn alt, außerdem hat sie noch eine 2-jährige Tochter. Alle drei springen auf dem Sportplatz herum, hüpfen durch Reifen und spielen mit Bällen. Doch das Kindersportangebot in Coronazeiten ist ein logistischer Kraftakt. Denn normalerweise findet es zu dieser Jahreszeit noch in der Halle statt mit bis zu 20 Kindern. Jetzt hat der Post SV eine Trainerin für maximal zehn Kinder bereitgestellt, damit die Abstände eingehalten werden können.

Sportangebot hängt von der Inzidenz ab

Doch die Freude währte nur kurz: Schon ab morgen muss das Angebot für die Kinder wieder zurückgenommen werden, denn die Inzidenz in Nürnberg liegt den dritten Tag über 100. Deshalb darf nun wieder nur noch ein Hausstand mit höchstens einer weiteren Person trainieren. Trainer kann der Verein für so kleine Gruppen nicht stellen, erklärt Vorstand Michael Sommer: "Für einzelne Hausstände einen Trainer bereitzustellen, das lässt sich natürlich kaum finanzieren. Aber wir schauen, dass wir das anbieten können, was wir uns auch leisten können. Das sind wir unseren Mitgliedern schuldig, für die lange Zeit in der jetzt auch Pause war."

Online-Angebote werden weitergeführt

Beibehalten will der Verein auf jeden Fall seine Online-Angebote, zum Beispiel für Tanz- oder Fitnesskurse. Dazu hat er seine Tanz- und Gymnastikräume zu Video-Studios umfunktioniert. Die Mitglieder werden über Online-Plattformen dazugeschaltet und bekommen auch Rückmeldungen zu den Übungen. Auf dem Außengelände soll die Schlittschuhbahn in Betrieb bleiben, sie kann von Familien stundenweise angemietet werden. Auch die Tennisplätze, die Leichtathletikbahnen und der Fitnesspark dürfen unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln weiterhin benutzt werden. Doch trotz aller Bemühungen hat der Verein bereits 3.000 Mitglieder verloren. Und ohne eine Perspektive, wann es wieder richtig losgeht, lassen sich erst Recht keinen neuen Mitglieder anwerben.