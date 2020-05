Breitensport startet in Schwaben langsam und vorsichtig

Sportvereine können ab Montag wieder ihren Trainingsbetrieb aufnehmen, aber das nur unter starken Einschränkungen und Hygienemaßnahmen. So ist dann auch die anfängliche Euphorie beim TSV Aichach mit seinen 18 Abteilungen schnell verflogen, sagt Nicole Vogt, Geschäftsführerin des TSV Aichach. Die strengen Corona-Regelungen seien zwar berechtigt, doch deswegen könnten jetzt nur wenige Sportarten ihren Betrieb aufnehmen.

Kontaktloser Sport, Umkleiden bleiben geschlossen

"Die Abteilungen Boxen, Ju-Jutsu und Turnen wagen einen vorsichtigen, kontaktlosen Einstieg, zum Beispiel mit Zirkeltraining mit Eigengewicht und Schattenboxen", erklärt Geschäftsführerin Vogt. Als Trainingsorte werden der Sportplatz des TSV Aichach genutzt, sowie öffentliche Parks und Wege.

Maximal vier Personen plus Trainer bilden eine Trainingsgruppe. Die Sportler müssen ihre eigenen Matten mitbringen. Umkleiden, Duschen und Toiletten bleiben geschlossen.

Online-Kurse bleiben fester Bestandteil

Das Angebot "Fitdaheim-live", also Kurse per live Web-Übertragung, wird der TSV Aichach weiterhin anbieten. Auch für Kinder soll es jetzt Online-Angebote geben, denn unter den aktuellen Auflagen sei es leider nicht möglich, "offline" Kindersport im Freien anzubieten.

TC Kissing will Trainingsbetrieb starten

Auch beim Tennisclub Kissing freut man sich, dass es gerade im Einzelsport wie Tennis weitergehen kann – doch auch hier dauert die Umsetzung der Regeln noch. Der Tennisclub halte sich strikt an die Vorgaben der staatlichen Behörden und die Empfehlungen des Bayerischen Tennisverbands, teilt Hans Bley, Zweiter Vorstand des TC Kissing und Vorsitzender der Tennisgemeinschaft Aichach-Friedberg, auf BR-Anfrage mit.

Tennisplätze in Kissing ab Mittwoch freigegeben

Die acht Freiplätze seien in einem sehr guten spielbereiten Zustand, allerdings werde man sie wetterbedingt erst am kommenden Mittwoch (13. Mai) freigeben. Das Training für Kinder und Erwachsene werde in einer Woche (18. Mai) beginnen. Beim Training dürfen maximal fünf Personen auf dem Platz sein. Das entspreche der üblichen Gruppenstärke beim Training. Alle Spieler können Einzel oder Doppel spielen - natürlich nur unter dem corona-üblichen Distanzgebot. Umkleiden bleiben geschlossen.

Keine Tennisturniere in diesem Jahr

Die Tennisgemeinschaft Aichach-Friedberg, der 30 Tennisklubs angehören, hat laut Vorsitzendem Bley zudem beschlossen, dass Turniere in diesem Jahr mit vielen Spielern und einer großen Anzahl von Zuschauern nicht möglich sind. Niemand habe ein Interesse daran, dass eines der Turniere oder der Landkreis Aichach-Friedberg als "Corona-Hotspot" in die Geschichte eingehen. So wurde beschlossen, die Kreismeisterschaften der Jugend, der Erwachsenen und im Mixed um ein Jahr zu verschieben.