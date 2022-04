Breitengüßbach: Bürger stimmen für Seniorenwohnungen

In Breitengüßbach im Landkreis Bamberg haben die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag bei einem Rats- und Bürgerbegehren über den Bau einer Seniorenwohnanlage entschieden. Wie die Gemeinde mitteilt, haben beim Ratsbegehren 850 Einwohner für und 412 gegen den Bau gestimmt.

Breitengüßbach: 70 Wohnungen für Senioren geplant

Am Breitengüßbacher Brückenweg sollen nach Planungen des Gemeinderats rund 70 sogenannte "Service-Wohnungen" für Senioren sowie Einzelhäuser für Familien mit einem Generationenspielplatz entstehen. Die Gemeinde will mit der Anlage Wohnraum schaffen, und durch den geplanten Standort an den Bahngleisen soll die Flächenversiegelung am Ortsrand möglichst klein gehalten werden. Der mehrstöckige Bau werde von regionalen Partnern durchgeführt und habe durch die Höhe eine schallabschirmende Wirkung.

Gegner scheitern mit Bürgerbegehren

Die Gegner der Anlage sehen jedoch keinen so großen Bedarf an Seniorenwohnungen in der Gemeinde. Die vierstöckige Wohnanlage würde das dörfliche Ortsbild sowie Grünflächen zerstören. Mit dem Bürgerbegehren "Keine Riegelbauweise am Brückenweg" haben sie versucht, den Bau zu verhindern und eine Neuplanung der Anlage gefordert. An dem Bürgerbegehren haben aber weniger als 20 Prozent der stimmberechtigten Bürger teilgenommen, es ist daher gescheitert.

Insgesamt waren 3.674 Menschen aufgerufen, bei dem Rats- und Bürgerbegehren abzustimmen.