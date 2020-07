Breite Unterstützung für Tunnel-Vorschlag am Brenner-Nordzulauf

In Sachen Brenner-Nordzulauf kommt ein Kompromissvorschlag aus dem Inntal: Die "Interessensgemeinschaft Inntal 2040" schlägt einen Tunnel im Wildbarren bei Oberaudorf vor, der mit einer in den Berg gebauten, sogenannten Verknüpfungsstelle verbunden werden soll.

Bahn hält "unterirdisch" für nicht machbar

Genau das hatte die Deutsche Bahn AG bisher abgelehnt mit dem Hinweis, eine Verknüpfungsstelle sei unterirdisch nicht machbar. Eine oberirdische Verknüpfung jedoch stößt auf den Widerstand der Landwirte. Bislang ist eine solche Verknüpfung im Bereich Niederaudorf in der Nähe des Klosters Reisach geplant. Hier befürchten die Bauern einen enormen Flächenverbrauch.

Eine Verknüpfungsstelle ist so etwas wie eine große Weichenstelle mit Überleitungen, die sehr viel Fläche benötigt und deswegen im Inntal sehr umstritten und gefürchtet ist. Auch im Bereich Reischenhart ist eine Verknüpfungsstelle in den Plänen der Deutschen Bahn eingezeichnet - enorme Brückenbauwerke hier wären die Folge.

Vertrauen in Bahn verloren

Das Thema Verknüpfungsstelle treibt viele Menschen im Inntal um. Dem will der Kompromissvorschlag der Interessengemeinschaft Inntal 2040 mit dem Tunnel im Berg nun begegnen. Sie hält ihn im Gegensatz zur Bahn auch für technisch machbar, was etwa den Brandschutz angehe, so ein Mitglied der Initiative gegenüber dem BR und 2040. Man müsse das Vorhaben als Sonderbauwerk deklarieren. Man habe bei der Ausarbeitung der Pläne Unterstützung von Experten erhalten - auch von einem Bahnprüfungsingenieur. Das Vertrauen zu den Planern der Deutschen Bahn habe man inzwischen verloren, heißt es von der Interessengemeinschaft.

Breite Unterstützung aus der örtlichen Politik

Die neue Tunnelvariante mit Verknüpfungsstelle im Berg liegt bereits der Regierung von Oberbayern vor und soll beim anstehenden Raumordnungsverfahren geprüft werden. Die Interessengemeinschaft hat es geschafft, eine breite Zustimmung zu erreichen, was beim Thema Brenner-Nordzulauf durchaus beachtlich ist. Zur Liste der Unterstützer gehören neben Landrat Lederer elf Bürgermeister - von Raubling bis Kufstein - sowie die CSU-Bundestags- bzw. Landtagsabgeordneten Ludwig und Stöttner. "Auch der Bauernverband und die Industrie- und Handelskammer Rosenheim unterstützen uns", teilte Inntal 2040 dem BR mit.