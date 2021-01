Breite neue Wege für die Landwirtschaft in ganz Bayern

Für die Landwirtschaft entstehen in ganz Bayern in den kommenden Jahren neue Wege. Sie sollen breiter werden und höhere Lasten aushalten. Das sogenannte Kernwegekonzept stößt aber auch auf Kritik, so zum Beispiel in der Fränkischen Schweiz.

400 Kilometer Weg in der Fränkischen Schweiz

400 Kilometer an Wegen sollen in der Fränkischen Schweiz im Landkreis Bayreuth und Forchheim in den kommenden 25 Jahren ausgebaut werden. Die Wege sollen eine Breite von dreieinhalb Meter haben. Auch Radfahrer und Wanderer können die asphaltierten Wege nutzen, in einigen Kommunen auch Autofahrer.

Umweltschützer kritisieren Kernwegkonzept

In der Fränkischen Schweiz wird das Kernwegekonzept von Umweltschützern allerdings kritisiert, weil so die typische kleinteilige Landschaft zerstört werde. Hier werde großflächig in einer naturnahen Region Land versiegelt, so Klaus-Dieter Preis, Initiator der Ökologischen Bewegung Fränkische Schweiz. Laut dem Bayerischen Landwirtschaftsministerium sind bayernweit bereits 133 Kilometer an Kernwegen für rund 50 Millionen Euro bewilligt worden. Der Ausbau wird mit 75 Prozent vom Freistaat Bayern gefördert.