Breitbrunn im Landkreis Haßberge: Streit um Steinbruch

Die Kirche ist aus heimischem Sandstein erbaut, der neue Kreuzweg in der Breitbrunner Flur ebenfalls. Ja, die kleine Gemeinde bekennt sich zu ihrer langen Steinhauertradition. Schon seit Längerem laufen sogar Planungen für die Erlebniswelt Fränkischer Sandstein. Sie soll im aufgelassenen Kellerbruch am Ortsrand entstehen. Eine Art Freilichtmuseum mit Infozentrum, Kletterwand und einem sogenannten "Schaubruch". Und an diesem scheiden sich nun die Geister.

Ausmaß der Veränderungen war nicht klar

Michael Lang war früher selbst Gemeinderat in Breitbrunn. Während dieser Zeit seien auch die Pläne für die Erlebniswelt entstanden, die bei den meisten der rund 1.000 Einwohner gut ankamen. Doch über das wahre Ausmaß der Live-Vorführungen am Sandstein herrschten bis vor wenigen Wochen selbst im Gemeinderat falsche Vorstellungen, sagt Lang.

"Die Erlebniswelt war ein Thema, wo uns letztlich vorgegaukelt wurde, dass nur ein Schaubruch entsteht. Aber was versteht man unter einem Schaubruch? Ein Schaubruch ist etwas, um zu zeigen, wie gebrochen wird. Und nichts, um eine Fläche von 2,7 ha zu erschließen!", sagt Michael Lang

Angst vor Lärm, Staub und Flächenfraß

Niemals sei die Reaktivierung des Kellerbruchs zu gewerblichen Zwecken zur Sprache gekommen. Deshalb haben Lang und ein gutes Dutzend andere Breitbrunnerinnen und Breitbrunner die Bürgerinitiative "Heimatliebe Breitbrunn" ins Leben gerufen, die seit Anfang des Jahres aktiv wurde. Jetzt geht die Angst um im Ort: vor Lärm, Staub und Flächenfraß. Über zwei Drittel der Wahlberechtigten in Breitbrunn haben gegen den Steinbruch unterschrieben. Und auch der Gemeinderat blockiert nun das Vorhaben nach einer Pattabstimmung.

Getauschte Flächen sorgen ebenfalls für Unmut

Einer der empörten Bürger ist Landwirt Willi Weiß. Er war 30 Jahre lang Beauftragter für die Flurbereinigung in Breitbrunn, sagt er. Dass hier am ehemaligen Kellerbruch noch einmal Sandsteinabbau in Frage kommt, sei nie ein Thema gewesen. Sogar beschimpfen lassen musste sich Weiß bereits, weil er damals einen Landwirtskollegen zum Flächentausch zuredete. "Ihr habt mich beschissen", habe der geschimpft. Wenn der nämlich gewusst hätte, dass sein schlecht bewertetes Land nun Abbaugebiet werden soll, hätte er es heute teuer verkaufen können.

Unternehmer ist von Stimmung im Ort überrascht

Dieser Stimmungswechsel im Ort kam für den Unternehmer Martin Graser überraschend. Von einer gezielten Desinformation des Gemeinderates will er übrigens nichts wissen. Graser habe nie bestritten, auch wirtschaftliche Interessen zu haben. Aber er geht von einer klassischen win-win-Situation aus, wenn sein Bamberger Natursteinwerk den Schaubruch betreibt.

Firma will Steine vor allem im Sommer brechen

Graser beteuert, in direkter Nachbarschaft zur Erlebniswelt nur für wenige Wochen im Jahr Steine brechen zu wollen. Vor allem im Sommer, wenn die Besucher da sind und den Schaubruch in Aktion erleben wollen. Aber natürlich will er den Steinbruch auch nutzen. Allerdings längst nicht so intensiv wie andere Vorkommen. 2,7 Hektar sind für einen Steinbruch nicht groß, sagt Martin Graser. Den hätte man in spätestens zehn Jahren ausgeräumt.

Abbau der Steine soll sich hinziehen

Für ihn stehe aber das Live-Erlebnis der Besucher im Vordergrund, beteuert Graser. Deshalb solle der Abbau ja gerade im Schneckentempo erfolgen, damit Zuschauer über Jahrzehnte was davon haben. Und auch der Lärm wird sich aus Grasers Sicht im Rahmen halten. Mit Rücksicht auf die Ortsnähe soll hier nicht gesprengt werden, sondern lediglich gesägt und gemeißelt. Und auch die geplante Abfuhrmenge von 100 Lkw im Jahr sei äußerst gering. Graser hofft, dass er die Ablehnung der Bevölkerung gegen seine Pläne im Gespräch noch wenden kann.

"Schön wär’s, man hätte die Erlebniswelt jetzt und könnte dann den Leuten erklären, warum es eigentlich gar nicht so schlimm ist, wie es befürchtet wird." Unternehmer Martin Graser

Bürgerversammlung aktuell nicht möglich

Ruth Frank, die neu gewählte Bürgermeisterin von Breitbrunn, gibt sich in Bezug auf Pläne am Kellerbruch leidenschaftslos. Sie habe das Votum des Gemeinderats umzusetzen, der weitere Aktivitäten zunächst einmal ausbremst. Nun steht noch die Stellungnahme des Landratsamtes aus, das sich mit der Genehmigungsfähigkeit der Reaktivierung des stillgelegten Steinbruchs befassen muss. Ohne Corona hätte die Bürgermeisterin längst eine Bürgerversammlung einberufen, um die Wogen zu glätten, sagt sie. Denn wenn das nicht gelingt, steht nicht nur der Steinbruch auf der Kippe, meint Ruth Frank. Auch die Erlebniswelt, die von Anfang an als verbindendes Projekt zwischen Vergangenheit und Zukunft gedacht war, wäre angesichts der überwiegend kritischen Meinung im Ort schwer vorstellbar.