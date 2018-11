vor etwa einer Stunde

Breitbrunn: "Erlebniswelt" zu fränkischem Sandstein geplant

Ein ambitioniertes Projekt rund um den Sandstein nimmt derzeit in Breitbrunn (Lkr. Haßberge) Formen an. In einem ehemaligen Steinbruch soll die "Erlebniswelt Fränkischer Sandstein" enstehen. Nun hat sich ein Förderverein gegründet.