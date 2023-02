Brechtfestival startet: Das ist geboten

Mit dem Brechtfestival startet in dieser Woche der erste Höhepunkt der Veranstaltungsreihe zum 125. Geburtstag von Bertolt Brecht in dessen Geburtsstadt Augsburg. Eröffnet wird es mit einem Festakt im Goldenen Saal des Rathauses, danach geht es in einer großen Parade vom Festsaal über den Lech hinüber in den Stadtteil Lechhausen. Festivalleiter Julian Warner hat den Schwerpunkt des Brechtfests bewusst aus dem Stadtzentrum hinaus verlegt. Statt steifes Sprechtheater auf einer Theaterbühne zu erleben, sollen die Menschen vor Ort miteinander in den Dialog treten und erkunden, was ihnen Brecht heute noch zu sagen hat.

"Brechtmaschine" und Wrestlingshow

Zum Beispiel werde "Der Brotladen" von Antigone Akgün nicht in einem Theater gezeigt, sondern einer verlassenen Sparkasse in Lechhausen. In dem Stück geht es um Immobilienleerstand und die Verdrängung von Mietern. Die Alevitische Gemeinde präsentiert mit "Brecht aus der Türkei" einen Abend mit Gespräch, Lesung und Musik. Das Staatstheater Augsburg steuert die "Brechtmaschine" bei, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz Brecht auf aktuelle Menschheitsprobleme Antworten geben lässt und bei einer Wrestlingshow werden städtische Streitthemen ganz handfest im Kampfring ausgefochten. Brechts Berliner Ensemble wird "Brechts Gespenster" am 16. Februar bei einem Gastspiel zeigen.

Konzerte, Lesungen und der Bertolt-Brecht-Preis

Bis zum Jahresende sind in Augsburg dann noch etliche weitere Lesungen, Theateraufführungen, Exkursionen und Konzerte geplant. Mit Musik etwa von der Allgäuer Band "Das Hobos" oder dem "Impossible Orchestra". Etliches ist ohne Eintrittsticket zu erleben. Am 20. April will die Stadt auch wieder den Bertolt-Brecht-Preis verleihen. Die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung wird alle drei Jahre vergeben. Zum Festival gehört auch eine Künstlerwohnung in Brechts Geburtshaus. Diese wurde von der Moskauer Theaterregisseurin und Autorin Anastasia Patlay bezogen.

Brecht war am 10. Februar 1898 im von Lechkanälen durchzogenen Augsburger Handwerkerviertel geboren worden. Das jedes Jahr rund um seinen Geburtstag stattfindende Festival wird heuer bis 19. Februar dauern.

Brecht fremdelte mit Augsburg – und die Stadt mit ihm

Der Dichter und Dramatiker ist durch sein Wirken in Berlin bis heute als bedeutender Theaterschaffender weltweit bekannt. Der 1956 gestorbene Autor zählt zwar zu den bekanntesten Augsburgern, hatte aber mit seiner Geburtsstadt stets gefremdelt – und die Augsburger lange auch mit ihm. Angeblich soll Brecht gelästert haben, dass das Beste an Augsburg der Schnellzug nach München sei. Mittlerweile nimmt die Stadt ihn als Werbefaktor und Aushängeschild in Anspruch, es gibt sogar Stadtführungen für Touristen und eben das Brechtfestival.