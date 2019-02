"Brechtfestival für Städtebewohner*innen" startet in Augsburg

"Brechtfestival für Städtebewohner*innen" heißt die diesjährige Edition des Augsburger Festivals – angelehnt an Bertolt Brechts Gedichtzyklus "Aus dem Lesebuch für Städtebewohner". Der künstlerische Leiter Patrick Wengenroth und sein Team nehmen die Gedichte dabei als Folie, um die gesellschaftlichen Widersprüche im Nebeneinander des städtischen Lebens aufzuzeigen. Auf dem Festivalprogramm stehen Theaterstücke, Konzerte, Workshops und Lesungen an 19 Spielorten. Dazu wird es mobile Vorführungen quer durch die Stadt geben.

Lange Brechtnacht als Publikumsmagnet in Augsburg

Der Publikumsrenner dürfte wieder die "Lange Brechtnacht" am 1. März werden. Geboten werden Konzerte und Performances an zahlreichen Orten, zum Beispiel mit Gisbert zu Knyphausen und der eigens ins Leben gerufenen Formation "Städtebewohner". Unter dem Titel "Home is where the heart is" spürt das Junge Theater Augsburg der deutsch-amerikanischen Stadtgeschichte nach. Es geht um die US-Streitkräfte, die Augsburg so sehr geprägt haben und von deren Historie kaum noch etwas erhalten ist.

Das Berliner Ensemble hat mit Obdachlosen ein dokumentarisches Theaterstück erarbeitet. "Auf der Straße" erzählt von Menschen am Rande der Gesellschaft und dreht sich um die Frage nach einem sozialen Miteinander.

Bayern 2 präsentiert das Brechtfestival

Das diesjährige Brechtfestival dauert vom 22. Februar bis zum 3. März. Es wird wieder präsentiert von Bayern 2. Für den künstlerischen Leiter Patrick Wengenroth ist es die dritte und letzte Veranstaltungsreihe.

Für das kommende Jahr wird dann das Regieduo Tom Kühnel und Jürgen Kuttner ein neues Konzept erarbeiten. Im Zentrum soll dabei die Bedeutung des Brechtschen Werkes in einer Zeit zunehmender politischer Spannungen und Unwägbarkeiten stehen.