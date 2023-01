Brecht-Festival Augsburg: Wohnraum für verfolgte Künstler

Die Sängerin Eva Gold steht dort, wo bald die Küche eingebaut werden soll. Doch noch ist der Dachraum über dem Brechtmuseum gänzlich leer. Nur die Gäste des Presseempfangs drängen sich in dem kleinen Raum.

"Was nützt die Freiheit, wenn die Freien unter den Unfreien leben müssen", singt Eva Gold mit tiefer Stimme. Es ist eine Zeile aus Berthold Brechts Gedicht "Was nützt die Güte". Brecht als Kämpfer für eine gerechtere Welt, das war wohl der Gedanke für die spontane Möblierung der Dachgeschoss-Wohnung.

Wohnraum für verfolgte Künstler

Die Wohnung soll im Zuge des Brecht-Festivals als Wohnraum für verfolgte und bedrohte Künstlerinnen und Künstler dienen. Die erste Bewohnerin, die zusammen mit dem Goethe-Institut ausgewählt wurde, wird eine Moskauer Künstlerin sein, die vor Putins Regime in den Westen geflohen ist. "Die Kunst ist die Tochter der Freiheit", fasst Augsburgs Kulturreferent Jürgen Enninger die Aktion zusammen. Das Zitat stammt zwar von Schiller, passt aber gut zum diesjährigen Brecht-Festival.

Nicht nur wegen der symbolischen Hilfsaktion ist es für Augsburg ein besonderes Fest. Denn in diesem Jahr jährt sich der Geburtstag des großen Augsburger Lyrikers und Dramatikers zum 125. Mal. "Wir wollen durch die ganze Stadt Brechts Wirken sichtbar machen. Zum Beispiel werden wir an Brechts Geburtstag vom Goldenen Saal des Rathauses aus einen Umzug nach Lechhausen machen und uns dann in der dortigen alevitischen Gemeinde zu einem Festmahl treffen."

Wrestling Show in brechtscher Manier

In der Folge wird es körperbetonter, beim Wrestling-Event "Kampf um Augsburg". Darauf freut sich Projektkoordinatorin Katrin Dollinger besonders. "Dabei werden acht Wrestler und Wrestlerinnen in einem Kampf die gegenwärtigen Konflikte in der Stadt Augsburg abbilden, ganz in brechtscher Manier.“

Der Fight wird ebenfalls im Stadtteil Lechhausen steigen, wo viele Ausländer leben und das Einkommen vergleichsweise niedrig ist. Kultur, mitten im Leben, ganz im Sinne Brechts: "Vom jungen Brecht gibt es legendäre Berichte, wie er mit seiner Klampfe am Lech saß, oder an der Wolfzahnau und mit seiner Clique abhing und neue Sachen ausprobiert hat", so Projektkoordinatorin Dollinger.

Weitere Programmpunkte sind eine digitale Auferstehung des Jubilars Brecht, Gastspiele, ein Schiffschaukel-Fest oder ein noch nicht näher beschriebener Brecht-Klassiker auf der Bühne des Augsburger Staatstheaters im Martini-Park.

Das Festival unter dem Titel "Brecht’s People" dauert vom 10. bis 19. Februar, die Veranstaltungen zum 125. Geburtstags Brechts dauern jedoch das ganze Jahr über an.