"Breaking Bad" im Bayerwald: Polizei hebt Drogenlabor aus

Im Raum Bad Kötzting hat die Polizei ein illegales Drogenlabor ausgehoben. Dort soll die Designerdroge Methamphetamin, besser bekannt als Crystal Meth, hergestellt worden sein. Das Labor hat sich offenbar in einer Privatwohnung befunden, wie aus einer Mitteilung der Kriminalpolizei Regensburg vom Donnerstag hervorgeht. Das Labor wurde demnach bereits am vergangenen Dienstag entdeckt.

Illegale Drogenküche in Privatwohnung

Zuvor waren Beamte der Polizeiinspektion Bad Kötzting auf die Spur eines Mannes gekommen, der Betäubungsmittel hergestellt und verkauft haben soll. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stießen die Beamten auf einen zweiten Verdächtigen. In dessen Wohnung schließlich habe man die illegale Drogenküche entdeckt, hieß es weiter.

Kripo und LKA ermitteln

In welchem Umfang in der Wohnung Crystal Meth produziert wurde, ist der Polizei zufolge noch nicht klar. Zur Sicherstellung und Auswertung der Beweismittel habe man Experten des Bayerischen Landeskriminalamtes (BLKA) hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kripo Regensburg in Zusammenarbeit mit dem LKA.