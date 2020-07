12.07.2020, 09:27 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

"Break the Chain": Demo gegen Rassismus in Erlangen

"Break the Chain - solidarisch gegen Rassismus" - das war Motto einer Kundgebung in Erlangen. Nach Angaben der Polizei folgten fast 190 Menschen diesem Aufruf und demonstrierten am Samstagnachmittag gegen Alltags-Rassismus.