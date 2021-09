Braut stürzt mit Oldtimer beinahe in Abgrund

Hochzeitstage sind eigentlich schon spannend genug - doch für Marion Füß aus Sonthofen im Landkreis Oberallgäu wurde der große Tag ungewollt noch aufregender. Am vergangenen Samstagmorgen sitzt Füß zusammen mit ihrer Schwester auf dem Rücksitz eines Oldtimers bei Ofterschwang. Der Brautwagen ist als Überraschung für den Bräutigam gedacht.

Handbremse des Oldtimers defekt

"Das Auto war leicht am Hang geparkt", erzählt Füß dem BR. Die Handbremse ist gezogen, der Fahrer steigt aus. "In dem Moment, als wir nur noch zu zweit im Auto sitzen, setzt der Oldtimer sich in Bewegung und rollt rückwärts den Hang runter."

Der Fahrer habe von außen noch versucht, den Wagen aufzuhalten und habe "Bremsen, Bremsen" gerufen. Ihre Schwester und sie wollen daraufhin die Bremse über die Rückenlehne des Vordersitzes irgendwie erreichen - doch ohne Erfolg.

Oldtimer durchbricht Brückengeländer

So rollt der Oldtimer unaufhaltsam gut 25 Meter den Hang runter, bis es "gescheppert und gekracht hat", sagt Füß. Der Wagen kommt zum Stillstand, als er laut Polizei ein Brückengeländer durchbricht. Was Marion Füß und ihre Schwester in dem Moment nicht realisieren: Der Wagen hängt schon über das Geländer hinaus, vier Meter tief geht es hier runter zu einem Bachbett.

Hinter dem Geländer geht es vier Meter tief in ein Bachbett

"Wir haben einfach nur geschaut, dass wir aus dem Auto rauskommen", sagt Füß. Über die Beifahrertür sind sie aus dem Oldtimer geklettert. Erst von außen dann sehen sie, in welcher gefährlichen Lage sie sich kurz zuvor noch befunden hatten. Der Oldtimer ist glücklicherweise an einem erhöhten Gehsteig aufgesetzt und hängen geblieben.

Bräutigam bekommt Unfall nicht mit

Der Bräutigam steht derweil nichts ahnend in einem nahe gelegenen Wäldchen. Dort wartete er zusammen mit einem Fotografen auf Marion Füß, um noch kurz vor der Trauung Fotos zu machen. "Er hat nichts davon mitbekommen. Und das Brautauto, der Oldtimer, wäre eine Überraschung für ihn gewesen", sagt Füß.

Oldtimer bringt Brautpaar doch noch zur Kirche

Ihrem Mann erzählt die 33-Jährige zunächst nichts vom Unfall, sie zieht das geplante Fotoshooting durch, teils noch auf wackeligen Knien. Und der Oldtimer, der trotz des Unfalls noch fahrbereit ist, holt das Brautpaar dann doch noch ab. "Erst dann habe ich ihm vom Unfall erzählt, da war mein Mann ziemlich sprachlos."

Ohne Angst seien sie in den Wagen gestiegen, der Fahrer habe sie dann zur Kirche in Ofterschwang gebracht. "Ich war in einer Art Hochzeitsmodus, deswegen hatte ich keine Angst", sagt Füß.

Hochzeit findet ganz normal statt

Trotz des Schrecks sei es ein wunderbarer Hochzeitstag bei bestem Wetter gewesen, berichtet die Braut. "Wir haben ein schönes Fest gehabt. Und wir haben nicht nur das Ja-Wort gefeiert, sondern auch, dass der Unfall so heil ausgegangen war."