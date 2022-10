Das Braunkehlchen wird "Vogel des Jahres" 2023. Das hat der Landesbund für Vogelschutz (LBV) mit Sitz im mittelfränkischen Hilpoltstein mitgeteilt. Ausgewachsene Braunkelchen werden bis zu 14 Zentimeter groß und haben ein weißes Band über den Augen, weswegen ihnen auch der Beiname "Wiesenclown" gegeben wurde.

Braunkehlchen erhielt die meisten Stimmen

Seit 1971 küren die Naturschützer jedes Jahr einen "Vogel des Jahres", um dadurch auf die Gefährdung der Tiere und Lebensräume aufmerksam zu machen. Zusammen mit dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu) hat der LBV zum dritten Mal eine öffentliche Wahl durchgeführt, um den Vogel des Jahres zu bestimmen. Daran haben sich laut LBV bundesweit fast 135.000 Menschen beteiligt.

Das stark gefährdete Braunkehlchen erreichte in diesem Jahr mit 43,5 Prozent die meisten Stimmen. Dahinter landeten den Angaben zufolge der Feldsperling und der Neuntöter. Das Braunkehlchen verdankt seinem Namen seiner braun-orangen Färbung von Brust und Kehle. Der Vogel ist stark gefährdet, weil er feuchte Wiesen, Brachen und Feldränder liebt. Außerdem braucht das Braunkehlchen Blühstreifen und artenreiche Wiesen, die spät im Jahr gemäht werden, so die Vogelschützer.

Braunkehlchen-Bestand wird kleiner

Wegen der Intensivierung der Landwirtschaft seien solche Flächen immer seltener zu finden. "Wichtig sind einzelne Büsche, hohe Stauden oder Zaunpfähle, welche die Vögel als Sing- und Ansitzwarte nutzen", erläutert die LBV-Biologin Angelika Nelson. "In mehreren Schutzprojekten hat man herausgefunden, dass zahlreich aufgestellte Bambusstäbe von den kleinen Singvögeln auch gerne angenommen werden."

Das Braunkehlchen kommt im Osten und Nordosten am häufigsten vor, vor allem in eher dünn besiedelten Gebieten. Bundesweit schätzen Vogelschützer den Bestand auf unter 35.000 Brutpaare, Tendenz stark fallend. In Bayern geht der LBV von lediglich 420 Paaren aus.