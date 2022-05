Braune Vergangenheit: Die Uni Erlangen in der NS-Zeit

Adolf Hitler nannte die Universität Erlangen stolz die "erste nationalsozialistische Hochschule des Reiches." Eine neue Publikation beschreibt nun detailliert die Geschichte der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus.

NS-Ideologie unter Erlanger Studenten weit verbreitet

Schon vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten wandten sich die Studenten in Erlangen der NS-Ideologie zu, sagt Andreas Jakob, der Leiter des Erlanger Stadtarchivs, das zusammen mit der Universität das historische Werk herausgebracht hat. "Aber es waren auch von Anfang an Professoren dabei, die die Studenten unterstützt haben", so Jakob weiter. Die Lehre an der Uni war bereits in der Weimarer Republik nationalistisch, antisemitisch und völkisch geprägt. Widerstand gab es kaum.

Stolze Nationalsozialisten in Erlangen

Nach der Machtergreifung der Nazis waren die wenigen jüdischen Studenten und Dozenten rasch verbannt. Im Mai 1933 brannten auch in Erlangen die Bücher. Studenten in Begleitung einiger Professoren warfen auf dem Erlanger Schlossplatz Bücher unliebsamer Schriftsteller ins Feuer. Verkohlte Buchseiten lagern bis heute im Stadtarchiv. Während der NS-Zeit war die damals vergleichsweise kleine Uni zwar keine nationalsozialistische Vorzeigeinstitution, doch man hielt mit Stolz weiter die Rolle als braune Vorkämpferin hoch.

Detaillierte Aufarbeitung der NS-Zeit

Für das umfassende Werk hat das Stadtarchiv zahlreiche Dokumente und Bilder zusammengetragen. Zudem haben Wissenschaftler neue Quellen ausgewertet. Die Beiträge gehen über den bisherigen Forschungsstand hinaus und schärfen das Bild, sagt Historiker Georg Seiderer von der Universität Erlangen-Nürnberg. Die Publikation mit dem Titel "Die Friedrich-Alexander-Universität 1918 – 1945" erscheint in zwei Teilen. Der zweite Band wird im Herbst vorgestellt. Das Werk bildet zugleich den Auftakt einer Buchreihe zur Geschichte Erlangens in der Zeit der Weimarer Republik und der NS-Zeit.