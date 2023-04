Braunbär-Spuren in Oberbayern entdeckt

In Oberbayern sind Spuren eines Braunbären gesichtet worden. Das Tier habe am vergangenen Wochenende in den Landkreisen Miesbach und Rosenheim im Grenzgebiet zu Österreich Trittsiegel im Schnee hinterlassen, teilte das Bayerische Landesamt für Umwelt in Augsburg mit.

Die Spuren seien ausgewertet und ein Braunbär bestätigt worden, hieß es. Nähere Angaben zu dem Bären seien aufgrund von Trittsiegeln nicht möglich.

Letzter bestätigter Bär in Bayern im Sommer 2022

Der letzte bestätigte Hinweis auf einen Braunbären in Bayern stammt aus dem Sommer 2022. Im Grenzgebiet zwischen Reutte in Tirol, den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen und Bad Tölz-Wolfratshausen seien 2022 mehrere Hinweise bestätigt worden. Auch damals war es aufgrund der Spuren nicht möglich, nähere Angaben zu dem Bären zu machen.

Die nächste Bärenpopulation befindet sich im norditalienischen Trentino, etwa 120 km von Bayern entfernt. Junge Männchen streifen auf der Suche nach einem Weibchen zum Teil sehr weit umher. Dabei können sie mehrere Monate oder wenige Jahre unterwegs sein. Das Landesamt für Umwelt geht nicht davon aus, dass Bären sich in Bayern dauerhaft ansiedeln.

Tödliche Bären-Attacke im Trentino

Für Aufsehen hatte vor rund zwei Wochen der Tod eines 26-jährigen Joggers im Trentino gesorgt: Der Mann war in der Gemeinde Caldes im Val di Sole von einer Bärin attackiert und getötet worden. Bei dem Tier handelte es sich um die Schwester des 2006 in Bayern erschossenen "Problembären" Bruno.

Die Landesregierung ordnete daraufhin die Tötung der Bärin an. Tierschutzorganisationen legten Berufung gegen die Entscheidung ein. Ein Gericht legte daraufhin fest, dass der Abschussbefehl vorerst bis zum 11. Mai ausgesetzt wird. Dann werde es eine Anhörung geben, um über das Schicksal des Bärenweibchens zu entscheiden.

Mit Informationen von dpa