vor 13 Minuten

Braunbär im Landkreis Garmisch-Partenkirchen aufgetaucht

Vermutet wurde es schon, jetzt gibt es den offiziellen Beweis: In Bayern ist wieder ein Braunbär unterwegs. In der vergangenen Nacht tappte ein Exemplar im Landkreis Garmisch-Partenkirchen in eine Fotofalle.