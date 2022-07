Braunbär in Oberbayern gesichtet

In Oberbayern ist erneut ein Braunbär von einer Wildtierkamera fotografiert worden. Wie das Bayerische Landesamt für Umwelt mitteilte, wurde das Tier am vergangenen Wochenende im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, südlich der B307, gesichtet.

Behörden, Interessenverbände und Vertreter von Nutztierhaltern seien darüber informiert worden. Der Freistaat sei auch im Rahmen eines Managementplans darauf vorbereitet auf das Auftauchen von Bären vorbereitet.

Am Wochenende wurde auch in Tirol ein Braunbär gesichtet

Es ist nicht das erste Mal, dass in der größeren Region Bären gesichtet werden, teils war dies auf bayerischer, teils auf österreichischer Seite. Ebenfalls am Wochenende hatten die Behörden in der Tiroler Gemeinde Langkampfen über das Auftauchen eines Braunbären informiert – drei Radfahrer hatten ihn gesehen. Der Ort liegt etwa 50 Kilometer Luftlinie von Bad Tölz entfernt.

Im Mai und Juni wurden sogar Schafe gerissen. Im Mai 15 Schafe im Karwendelgebirge, im Juni drei Schafe in der Gemeinde Thiersee. Offen ist allerdings noch, ob es sich dabei um einen oder verschiedene Bären handelt. Geklärt werden soll das unter anderem mit Genanalysen. Anfang Mai war ein Tier, so wie jetzt wieder, von einer Wildtierkamera bei Ohlstadt fotografiert worden.

Nächste Bärenpopulation in Trentino

Eine offizielle Bärenpopulation gibt es in Bayern und Tirol, laut Landesamt für Umwelt, nicht. Die nächste Population befinde sich etwa 120 Kilometer von Bayern entfernt im italienischen Trentino. Und da sich so eine Population nur sehr langsam ausbreite, geht die Behörde nicht davon aus, dass die bislang gesichteten Bären sich in Bayern dauerhaft ansiedeln.

Allerdings gingen junge Bärenmännchen teils lange – Monate bis Jahre - und auch sehr weit auf Wanderschaft, um eine Partnerin zu finden. Gelinge ihnen das nicht, würden sie in ihre alte Heimat zurückkehren.