Braugerste mit guter Qualität erwartet – Bierpreis wohl stabil

"Das liegt vor allem an den guten Braugerstensorten, die wir haben. Die Züchter machen da eine gute Arbeit", sagte Robert Sprinzel, der 1. Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft zur Pflege des unterfränkischen Qualitätsbraugerstenanbaus. Auch die erwartete Qualität der Braugerste sei gut. Abschließend könne man das allerdings erst beurteilen, wenn die Gerste geschnitten und gedroschen ist.

Ernte-Plus von 20 Prozent erwartet

Die Landwirte in Unterfranken haben in diesem Jahr 3.000 Hektar Gerste mehr angebaut, berichtet Fachbetreuer Herbert Siedler. "Wir sind zufrieden, mit dieser Fläche werden wir etwa 20 Prozent Braugerste mehr in Unterfranken ernten können", so Siedler.

Branche rechnet mit konstantem Bierpreis

Weil sich die Rohstoffe nicht oder nur unwesentlich verteuern, wird der Bierpreis der Prognose der Arbeitsgemeinschaft zufolge unverändert bleiben. Bekanntgegeben wurde das im Rahmen der 64. Unterfränkischen Braugerstenrundfahrt durch die Landkreise Würzburg, Main-Spessart und Schweinfurt, bei der sich Vertreter und Vertreterinnen der Branche treffen und die Gerste begutachten.