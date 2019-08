Brauerei-Verband will Pfanderhöhung von Bierflaschen und -kästen

Wenn es nach dem Brauerei-Verband und Geschäftsführer Roland Demleitner ginge, sollte es eine deutschlandweit einheitliche Pfanderhöhung für Bierflaschen auf mindestens 15 Cent geben. Das wäre beinahe eine Verdopplung: Aktuell liegt das Pfand bei acht Cent. Für Bügelflaschen fordert er eine Erhöhung von bisher 15 Cent auf 25 Cent.

Seit Anfang des Jahres liefen die Gespräche über eine einheitliche Pfanderhöhung zwischen Handel und Brauereien. Sollte es bis Ende des Jahres keine Einigung geben, werde das deutsche Pfandsystem zersplittern, warnte Demleitner.

Neun Euro Kastenpfand

Der Verband Private Brauereien Bayern geht mit seinen Forderungen noch weiter: 40 bayerische Brauer fordern sogar 30 Cent pro Flasche – egal ob mit oder ohne Bügel. Der Präsident des Verbandes, Georg Rittmayer, will zudem das Pfand auf Bierkästen erhöhen. Im Moment zahlen die Kunden 3,10 Euro für einen Kasten inklusive Flaschen. Ab 1. März nächsten Jahres sollen es neun Euro werden.

Milliarden Flaschen im Umlauf

Der Pfandsatz sei laut Rittmayer mehr als 40 Jahre alt und verstaubt. Er hat selbst eine Brauerei in Hallerndorf im Landkreis Forchheim in Oberfranken. Mittlerweile seien Verbraucher nicht mehr so gewissenhaft – die Folge: Viele Flaschen landen in verschiedenen Kisten, sagt Rittmayer.

"Die müssen für teures Geld aussortiert, getauscht oder ersetzt werden. Da haben wir dann das Problem, dass eine riesige Finanzlücke bei den kleinen und mittelständischen Brauereien auftritt. Die haben mittlerweile Probleme, das zu stemmen." Georg Rittmayer, Präsident der privaten Brauereien in Bayern.

Durch die Erhöhung des Pfandes soll ein Anreiz bei den Kunden geschaffen werden, die Flaschen zuverlässig zurückzubringen. Aktuell sei dieser für Viele nicht vorhanden, meint Demleitner. Nach Schätzungen in der Branche sollen bundesweit zwischen drei und vier Milliarden Flaschen von Brauereien im Umlauf sein.