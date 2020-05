Brauerei lockt mit Freibier

Es sei eine lange Durststrecke gewesen, erzählt Uwe Dorner, während er die Bierfässer im kühlen Felsenkeller kontrolliert. Seit sechs Wochen kann er sein unfiltriertes, ungespundetes Bier wegen der Corona-Pandemie nicht ausschenken. Deshalb hat der Brauer über 3.000 Liter auf Lager.

Lieber verschenken als wegschütten

Brauer Uwe Dorner und der Pächter der Kommunenbrauerei Hombauer hatten im Hof einen "Drive thru" aufgebaut, um das Bier an diesem Wochenende zu verschenken oder für eine Spende abzugeben. Bierliebhaber sollten vorne in die Hofeinfahrt mit dem Auto reinkommen, mit einem Gefäß oder Kanister im Kofferraum. Die Mitarbeiter der Kommunenbrauerei hätten die Behältnisse dann mit Mindestabstand und ohne Kontakt befüllt, und über die hintere Hofausfahrt wäre es wieder hinaus gegangen - mit dem Freibier im Gepäck.

Aus der (Bier-)Traum

Doch das Ordnungsamt des Landratsamts Nürnberger Land hat signalisiert, dass es sich bei der Freibier-Aktion um eine nicht erlaubte Veranstaltung handeln könnte, die einen Massenansturm auslöst. Das würde natürlich eine Strafe nach sich ziehen. Deshalb haben Uwe Dorner und sein Kompagnon den "Drive thru" wieder zurückgebaut zum ursprünglichen Biergarten im Hof der Kommunenbrauerei Hombauer. Denn ab 18. Mai 2020 dürfen Biergärten unter bestimmten Voraussetzungen öffnen.

Freibier-Aktion verschoben

An den ersten drei Tagen soll das Bier umsonst oder gegen eine Spende ausgeschenkt werden. Allerdings wird dies nur durch eine Voranmeldung oder Kontrolle funktionieren, da Biergärten nicht komplett besetzt sein dürfen. Der Mindestabstand zwischen Fremden muss eingehalten werden, beim Gang zur Toilette soll ein Mundschutz getragen werden. Auch das Personal muss die Hygienevorschriften befolgen und Masken tragen.

Vorfreude auf die Biergarten-Saison

Es ist also ein Ende der Durststrecke in Sicht, ebenso ein Ende der Kurzarbeit und der ausbleibenden Einnahmen. Auch der ein oder andere Neuhauser wie Markus Kulacz freut sich schon auf die Eröffnung der Biergartensaison. Schließlich hat das Bier in Neuhaus an der Pegnitz eine lange Tradition: In den Geschichtsbüchern wird bereits 1470 ein Brauhaus erwähnt, und im 16. Jahrhundert erhielten alle Neuhauser Bürger das Braurecht vom damaligen Fürstbischof. Heute gibt es in Neuhaus nur noch vier Kommunenbrauer, die dies nutzen. Außen am Haus signalisiert der Zeugl, ein Holz- oder Metallstern, dass angezapft ist.