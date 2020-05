09.05.2020, 09:23 Uhr

Brauerei Göller verschenkt Fassbier an Feuerwehren und THW

Das Anfang März abgefüllte Fassbier der Brauerei Göller in Zeil am Main, das vernichtet werden sollte, ist unter anderem an Feuerwehren oder Ortsverbände des Technischen Hilfswerks abgegeben worden. Das teilt Brauerei-Geschäftsführer Max Göller mit.