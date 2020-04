Brauerei Göller schüttet 15.000 Liter Bier weg

15.000 Liter Bier der Brauerei Göller laufen in den Gully. Der Grund dafür: Das Unternehmen will seiner Kundschaft – in der Hoffnung, dass ab Pfingsten wieder größere Feste stattfinden können – dann wieder frisches Bier anbieten. "Wir haben lange überlegt, was wir tun sollen, aber wir können nicht alles selbst trinken," sagte Göller wörtlich. Die Brauerei hat laut Göller versucht, kleinere zehn Liter-Fässer im Fachhandel zu verkaufen. Es sei aber durch die Ausgangsbeschränkungen schwierig, an einem Abend in einer Familie zehn Liter zu konsumieren, sagte Göller.

Bierfässer finden momentan keinen Absatz

Das weggeschüttete Bier – Helles, Pils, Kellerbier, Rauchbier bis Weizenbier – hat einen Wert von rund 15.000 Euro. Große bis zu 50 Liter fassende Bierfässer sind im Augenblick nicht verkäuflich, weil alle Gaststätten geschlossen sind und es keine Veranstaltungen gibt. Laut Göller ist das Bier seiner Brauerei bis zu drei Monate haltbar. Die Brauerei hat rund 40 Festangestellte. Die 30 Festangestellten der Brauereigaststätte sind laut Göller in Kurzarbeit. Auf die Frage, wie es für die Brauerei weitergeht, sagte Göller wörtlich: "Aufgeben kommt für uns nicht in Frage, irgendwelche Wege gibt es immer." Die Brauerei Göller gibt es seit 1514. Seit 1908 ist sie im Familienbesitz. Sie wird von Franz Josef Göller in dritter Generation geführt. Die Traditionsbrauerei gehört zu den zehn ältesten Brauereien in Bayern.

